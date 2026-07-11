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Trực tiếp trận Na Uy-Anh tại tứ kết World Cup 2026

Vào lúc 4g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Na Uy và Anh sẽ chạm trán trên sân vận động Hard Rock tại vòng tứ kết World Cup 2026.

Huy Khánh
Na Uy và Anh sẽ đối đầu tranh vé bán kết World Cup 2026.
Na Uy và Anh sẽ đối đầu tranh vé bán kết World Cup 2026.

Vào lúc 4g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Na Uy và Anh sẽ chạm trán trên sân vận động Hard Rock tại vòng tứ kết World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Na Uy và Anh gặp nhau ở một vòng chung kết World Cup.

Lịch sử đối đầu Na Uy-Anh

Na Uy và Anh đã gặp nhau tổng cộng 12 lần trước đây. Tam sư thắng 7 trận, hòa 3 và chỉ để thua 2 lần.

3/9/2014: Anh 1-0 Na Uy (Giao hữu)
26/5/2012: Na Uy 0-1 Anh (Giao hữu)
11/10/1995: Na Uy 0-0 Anh (Giao hữu)
22/5/1994: Anh 0-0 Na Uy (Giao hữu)
2/6/1993: Na Uy 2-0 Anh (Vòng loại World Cup)
4/10/1992: Anh 1-1 Na Uy (Vòng loại World Cup)
09/9/1981: Na Uy 2-1 Anh (Vòng loại World Cup)
10/9/1980: Anh 4-0 Na Uy (Vòng loại World Cup)
29/6/1966: Na Uy 1-6 Anh (Giao hữu)
18/5/1949: Na Uy 1-4 Anh (Giao hữu)
09/11/1938: Anh 4-0 Na Uy (Giao hữu)
14/5/1937: Na Uy 0-6 Anh (Giao hữu)

(Vietnam+)
#Na Uy-Anh #World Cup 2026 #Tứ kết World Cup 2026 #Kết quả World Cup 2026 Anh Na Uy
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