Xem trực tiếp Na Uy-Anh tại tứ kết World Cup 2026 trên kênh nào?

Sau hành trình đầy ấn tượng, Na Uy và Anh giờ đây sẽ phải đối đầu để tranh tấm vé góp mặt ở vòng bán kết World Cup 2026.

Trận tứ kết Na Uy-Anh sẽ diễn ra vào lúc 4g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Hard Rock (Mỹ).

Đây là lần thứ 13 hai đội có dịp chạm trán, nhưng là lần đầu tiên đối đầu tại một vòng chung kết của một giải đấu lớn.

Trước đó, lịch sử đối đầu đang ủng hộ Anh với 7 chiến thắng, 3 hòa và 2 thua trong 12 lần gặp nhau trước đó ở các trận giao hữu và vòng loại World Cup. Đáng chú ý, Tam sư đang bất bại trong 4 lần gần nhất hai đội gặp nhau (2 thắng, 2 hòa).

Một thống kê khác cũng mang đến sự lạc quan cho thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel khi Na Uy chưa từng đánh bại một đại diện châu Âu ở World Cup.

Tất nhiên, những thống kê quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo bởi tính chất của cuộc đối đầu Anh-Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 sẽ khác rất nhiều.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Anh vẫn đang thể hiện phong độ tốt với chuỗi trận bất bại (4 thắng và 1 hòa) với màn trình diễn của Harry Kane và Jude Bellingham cùng đồng đội. Chiến thắng 3-2 trước Mexico trong cảnh chơi thiếu người là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh của Tam sư.

Haaland ghi bàn ở tất cả các trận anh ra sân tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bên kia chiến tuyến, Na Uy cũng đang gây ấn tượng với 4 trận thắng và 1 thua. Tinh thần của đội bóng Bắc Âu đang lên cao sau khi họ làm nên lịch sử với lần đầu vào tứ kết World Cup.

Trong đội hình của Na Uy, Haaland đã ghi 7 bàn thắng trong 4 trận và nằm trong top cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. Chân sút này đang trở thành "hung thần" với những đối thủ mà anh đối đầu ở World Cup 2026.

Với những gì đã thể hiện, Anh và Na Uy hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn và kịch tính.

Trận đấu tứ kết Na Uy-Anh sẽ được trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo./.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 12/7: Anh, Argentina đối mặt thử thách Anh và Argentina dù được đánh giá "cửa trên" nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng để vượt qua các thử thách chờ đợi hai đội ở tứ kết World Cup 2026.