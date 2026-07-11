World Cup 2026: Trái bóng tròn tiếp sức cho thị trường việc làm Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, thị trường lao động Canada tiếp tục có dấu hiệu ổn định trong tháng 6/2026, khi World Cup và nhu cầu tuyển dụng mùa Hè giúp tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực lưu trú, ăn uống và bán lẻ.

Tuy nhiên, phần lớn số việc làm mới vẫn mang tính bán thời gian và thời vụ, cho thấy tác động tích cực hiện nay chủ yếu là ngắn hạn.



Theo Cơ quan Thống kê Canada, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 18.000 việc làm trong tháng 6, sau mức tăng 88.000 việc làm trong tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 6,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2026.

Số việc làm tăng chủ yếu trong khu vực tư nhân và tập trung vào các công việc bán thời gian. Riêng ngành lưu trú và dịch vụ ăn uống có thêm khoảng 15.000 việc làm, trong bối cảnh hai thành phố Toronto và Vancouver đăng cai các trận đấu World Cup, kéo theo nhu cầu nhân lực tại khách sạn, nhà hàng, quán bar, khu vực cổ động và các dịch vụ phục vụ du khách.



Nhóm lao động trẻ từ 15-24 tuổi là đối tượng được hưởng lợi rõ rệt nhất, với số người có việc làm tăng 33.000 trong tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp đối với thanh niên giảm từ 13,4% xuống còn 12,7%, mặc dù vẫn cao hơn mức trung bình 10,8% trước đại dịch COVID-19.



Đối với những sinh viên dự kiến trở lại trường vào mùa Thu, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 là 15,3%, giảm 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, cơ hội việc làm phân bố không đồng đều. Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên từ 20-24 tuổi là 8,2%, trong khi ở nhóm từ 17-19 tuổi là 16,5% và nhóm 15-16 tuổi lên tới 30,6%.



Các chuyên gia kinh tế cho rằng World Cup là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường lao động Canada trong tháng 6, đặc biệt đối với những người trẻ tìm kiếm công việc mùa Hè. Việc chuẩn bị và tổ chức giải đấu làm tăng nhu cầu về nhân viên phục vụ, lễ tân, bán lẻ, an ninh, vận tải, hậu cần và tổ chức sự kiện.



Chuyên gia kinh tế của Phòng Thương mại Canada Andrew DiCapua nhận định số liệu tháng 6 phần nào phản ánh “câu chuyện World Cup thúc đẩy thị trường lao động”, nhất là tại các khách sạn, quán bar và doanh nghiệp du lịch.

Diễn biến chi tiêu tại hai thành phố đăng cai cũng phần nào củng cố đánh giá này. Theo dữ liệu của Moneris, từ ngày 12-26/6, tổng chi tiêu tại các quán bar và nhà hàng ở Toronto tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi tiêu bằng thẻ do nước ngoài phát hành tăng tới 34%.

Tại Vancouver, cả tổng chi tiêu và chi tiêu của khách quốc tế tại các cơ sở ăn uống đều tăng khoảng 6%.



Dữ liệu của CoStar cho thấy doanh thu khách sạn cũng tăng mạnh trong những ngày đầu diễn ra các trận đấu. Tại Toronto, doanh thu trên mỗi phòng có sẵn tăng 36% trong ngày 12/6, còn tại Vancouver tăng 31% trong ngày 13/6. Giá phòng trung bình trong hai ngày này lần lượt tăng 48% và 53%.



Tuy nhiên, công suất phòng khách sạn tại hai thành phố lại thấp hơn cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy tác động kinh tế của World Cup không diễn ra đồng đều và phần tăng doanh thu chủ yếu đến từ giá phòng cao hơn cùng mức chi tiêu lớn hơn của khách quốc tế.



Nhiều ý kiến tại Canada cũng cho rằng phần lớn việc làm do World Cup tạo ra mang tính ngắn hạn và tập trung tại Toronto, Vancouver cùng những khu vực có đông du khách.

Khi giải đấu kết thúc, nhu cầu nhân lực tại khách sạn, nhà hàng, khu FanZone và các đơn vị tổ chức sự kiện có thể sẽ giảm nhanh.



Lợi ích đối với doanh nghiệp cũng không đồng đều. Những quán bar, nhà hàng và cơ sở nằm gần sân vận động hoặc khu vực FanZone có thể ghi nhận lượng khách tăng mạnh, trong khi một số doanh nghiệp ở khu vực khác không được hưởng lợi, thậm chí còn bị mất khách do người dân muốn tránh những nơi đông đúc, tắc đường và giao thông bị hạn chế.



Nhìn tổng thể, World Cup và mùa tuyển dụng dịp hè này đã tạo thêm lực đẩy cho thị trường lao động Canada trong tháng 6, đặc biệt đối với thanh niên và các ngành dịch vụ. Tuy nhiên, tính chất bán thời gian, thời vụ của nhiều công việc cho thấy đây mới chủ yếu là cú hích ngắn hạn.



Thách thức đối với Canada sau giải đấu này là biến những cơ hội việc làm tạm thời thành kinh nghiệm, kỹ năng và cơ hội lâu dài cho người trẻ, đồng thời duy trì sức hút du lịch và hoạt động kinh tế tại các thành phố đăng cai./.

World Cup 2026: Anh gặp Na Uy và "trận đấu chi tiêu" nơi hậu phương Trận cầu Anh gặp Na Uy được truyền hình trực tiếp miễn phí trên ITV1 - ( mạng truyền hình thương mại lớn nhất nước Anh) và được dự báo có thể trở thành đỉnh chi tiêu của cả mùa giải.

​