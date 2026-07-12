Đánh bại Thụy Sĩ sau 120 phút, Argentina tiến vào bán kết World Cup 2026

Đội tuyển Argentina đã giành tấm vé cuối cùng góp mặt ở bán kết World Cup 2026 với chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút căng thẳng.

Alexis Mac Allister, Julian Alvarez và Lautaro Martinez thay nhau lập công để giúp Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Trên sân Arrowhead, Argentina là đội có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số của Alexis Mac Allister ở ngay phút thứ 10 sau tình huống đá phạt góc của Lionel Messi.

Phải nhận bàn thua sớm, Thụy Sĩ buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Dan Ndoye ở phút 67.

Tuy nhiên, niềm vui và hy vọng ngược dòng của đại diện châu Âu chỉ diễn ra 5 phút trước khi họ rơi vào cảnh thiếu người do Embolo bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ vàng thứ 2 với pha ngã vờ trong vòng cấm.

Chơi thiếu người, Thụy Sĩ đã phải chịu sức ép rất lớn từ nhà đương kim vô địch, nhưng vẫn đứng vững để kéo đối thủ bước vào hiệp phụ.

Ở thời gian hiệp phụ, Thụy Sĩ tiếp tục chơi chắc chắn nhưng cuối cùng đã không thể đứng vững.

Julian Alvarez phá vỡ thế bế tắc với bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 112, trước khi Lautaro Martinez ấn định 3-1 ở phút 120+1.

Thẳng tiến vào bán kết, đối thủ tiếp theo của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương chính là đội tuyển Anh.

Ở trận đấu trước đó, đội tuyển Anh đã có màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy sau 120 phút nhờ màn tỏa sáng của Jude Bellingham./.

Bellingham lập cú đúp giúp Anh ngược dòng vào bán kết World Cup 2026 Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng để giúp Anh thẳng tiến vào bán kết World Cup 2026 với màn ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút căng thẳng.