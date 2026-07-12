Xem trực tiếp trận Argentina-Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 ở kênh nào?

Vào lúc 8g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ khép lại bằng trận đấu giữa đương kim vô địch Argentina và Thụy Sĩ.

Trước cuộc chạm trán này, Argentina vẫn đang thi đấu tốt và khẳng định vị thế của nhà vô địch bằng chuỗi trận toàn thắng, nhờ phong độ vô cùng ấn tượng của Lionel Messi.

Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8 cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi họ luôn biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Argentina khi họ giành 2 trận thắng và 3 hòa ở 5 lần đối đầu gần nhất trước Thụy Sĩ.

Tuy vậy, Argentina không được phép chủ quan bởi lần gần nhất hai đội gặp nhau cũng đã diễn ra cách đây 12 năm và Thụy Sĩ hiện cũng đang có màn trình diễn ấn tượng.

Ở World Cup 2026, Thụy Sĩ cũng kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu. Tiếp đó, họ dễ dàng vượt qua Algeria 2-0 (vòng 32 đội) và đánh bại Colombia ở loạt sút luân lưu sau khi khiến đối thủ "bất lực" trong 120 phút căng thẳng tại vòng 1/8.

Thành công của Thụy Sĩ đến từ lối chơi phòng ngự chắc chắn và đòn phản công sắc lẹm. Nhiều khả năng, đội bóng sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi này khi đối đầu Argentina.

Trận đấu giữa Argentina và Na Uy sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

Bellingham lập cú đúp giúp Anh ngược dòng vào bán kết World Cup 2026 Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng để giúp Anh thẳng tiến vào bán kết World Cup 2026 với màn ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút căng thẳng.