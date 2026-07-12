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World Cup 2026: Cú đúp bàn thắng của Bellingham đưa “Tam sư” tiến vào Bán kết

Với màn trình diễn xuất sắc của Jude Bellingham, tuyển Anh giành quyền vào Bán kết World Cup 2026 và tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1966./.

Tuyển Anh vượt qua Na Uy 2-1, tiến vào bán kết World Cup 2026 . (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)
Tuyển Anh vượt qua Na Uy 2-1, tiến vào bán kết World Cup 2026 . (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Đội tuyển Anh đã trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở Bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay. Jude Bellingham tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi ghi cả hai bàn thắng, giúp “Tam sư” vượt qua đối thủ Bắc Âu sau 120 phút đầy kịch tính.

Quay trở lại với trận đấu trên sân Hard Rock. Na Uy nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra nhiều sức ép nhờ sự cơ động của Alexander Sørloth cùng Erling Haaland. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Bắc Âu đã có bàn mở tỷ số ở phút 36. Từ pha cướp bóng ở giữa sân, Andreas Schjelderup tung cú treo bóng hiểm hóc khiến thủ thành Jordan Pickford không thể cản phá.

Bị dẫn trước, tuyển Anh đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ đúng vào những phút bù giờ của Hiệp 1. Anthony Gordon căng ngang thuận lợi để Jude Bellingham xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hiệp 2 diễn ra với tốc độ cao khi Na Uy liên tục gây sức ép. Đội bóng của HLV Ståle Solbakken từng đưa được bóng vào lưới Anh sau tình huống đá phạt góc, nhưng VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Phía bên kia chiến tuyến, Jordan Pickford cũng nhiều lần cứu thua trước những pha dứt điểm nguy hiểm của Haaland và các đồng đội, trong đó có tình huống bóng dội xà ngang ở phút 76.

Tỷ số là 1-1 sau 90 phút và hai đội phải bước vào hiệp phụ. Chỉ 3 phút sau khi thời gian bù giờ bắt đầu, Morgan Rogers tung cú sút xa khiến thủ môn Ørjan Nyland không thể bắt dính bóng. Bellingham có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và nâng tổng số bàn thắng của anh tại World Cup 2026 lên con số 6.

Những phút cuối chứng kiến Na Uy dồn toàn lực tấn công. Oscar Bobb bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 115, trong khi đội bóng Bắc Âu còn phản ứng quyết liệt với quyết định không cho hưởng phạt góc của trọng tài sau một pha bóng gây tranh cãi.

Tuy nhiên, tuyển Anh vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 2-1.

Với màn trình diễn xuất sắc của Jude Bellingham, tuyển Anh giành quyền vào Bán kết World Cup 2026 và tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1966./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tuyển Anh #Bán kết #World Cup 2026
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