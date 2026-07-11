Mỹ: Dự luật nhà ở tự động trở thành luật dù Tổng thống từ chối ký ban hành

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dự luật “Con đường Nhà ở Thế kỷ 21” đã tự động trở thành luật vào ngày 11/7, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump từ chối ký ban hành.

Đây là một dự luật quan trọng về nhà ở nhằm giải quyết những lo ngại của cử tri Mỹ về khả năng chi trả đối với nhà ở.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục phản đối việc Quốc hội chưa có hành động đối với đề xuất toàn diện của ông về yêu cầu xuất trình giấy tờ nhận dạng cử tri, vốn đang bị đình trệ tại Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Dự luật nhà ở gồm hơn 50 điều khoản, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xây dựng nhà ở và cải thiện khả năng chi trả. Các nhà thầu xây dựng và doanh nghiệp phát triển bất động sản cho rằng dự luật có thể mang lại một số cải thiện nhất định.

Tuy nhiên, phần lớn những rào cản đối với việc phát triển nguồn cung nhà ở lại xuất phát từ các quy định về quy hoạch và xây dựng của chính quyền địa phương, những lĩnh vực mà chính quyền liên bang không có thẩm quyền thay đổi.

Việc một dự luật trở thành luật mà không có chữ ký của Tổng thống là điều khá hiếm. Năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã để một dự luật về các biện pháp trừng phạt Iran tự động trở thành luật mà không ký phê chuẩn.

Trước đó, năm 1995, Tổng thống Bill Clinton cũng không ký hoặc phủ quyết một dự luật yêu cầu Mỹ chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem, với điều kiện có thể miễn trừ vì lý do an ninh quốc gia, qua đó để dự luật tự động có hiệu lực.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật “Con đường Nhà ở Thế kỷ 21” với tỷ lệ ủng hộ áp đảo từ cả hai đảng.

Tuy nhiên, tháng trước, Tổng thống Trump đã hủy lễ ký ban hành và tuyên bố sẽ không ký cho đến khi Quốc hội thông qua dự luật đang bị đình trệ nhằm siết chặt các điều kiện về tư cách cử tri.

Ngoài các quy định cốt lõi về giấy tờ nhận dạng cử tri, Tổng thống Trump còn muốn cấm phần lớn hình thức bỏ phiếu qua thư trên phạm vi toàn quốc.

Ông cũng yêu cầu bổ sung các điều khoản chấm dứt việc phụ nữ chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ và chấm dứt các phương pháp điều trị liên quan đến chuyển đổi giới tính đối với trẻ em.

Quyết định của Tổng thống Trump đã khiến các nghị sỹ bất ngờ, trong bối cảnh họ chuẩn bị coi dự luật nhà ở là một trong số ít thành quả lập pháp lưỡng đảng về một vấn đề đang gây áp lực lớn lên chi tiêu của người dân.

Dẫu vậy, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 4 tháng, các nghị sĩ liên bang kỳ vọng đạo luật mới sẽ cho cử tri thấy rằng họ đang nỗ lực giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Nhà Trắng cũng từng muốn quảng bá dự luật này vì trong đó có điều khoản cấm các nhà đầu tư tổ chức mua nhà ở dành cho một hộ gia đình, chính sách mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy từ đầu năm nay./.

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