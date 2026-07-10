Mỹ chính thức có sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump

Sáng 9/7 theo giờ địa phương, Sân bay quốc tế Palm Beach tại bang Florida chính thức được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump, theo đạo luật được cơ quan lập pháp bang Florida thông qua và Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành trước đó.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một sân bay lớn tại Florida được đặt theo tên đương kim Tổng thống Mỹ. Chiếc Boeing 757 "Trump Force One" của gia đình Tổng thống Trump là máy bay đầu tiên hạ cánh sau khi tên gọi mới có hiệu lực.

Con trai cả của Tổng thống Trump, ông Donald Trump Jr. và Hạ nghị sỹ Byron Donalds, đại diện của đảng Cộng hòa cho bang Florida, cũng có mặt trên chuyến bay.

Tổng thống Trump không có mặt tại lễ đổi tên do vừa trở về Nhà Trắng sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong đoạn ghi hình do ông Eric Trump, con trai thứ của Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội X, vào lúc 5h00 sáng, nhân viên kiểm soát không lưu đã thông báo tới các phi công rằng từ thời điểm đó sân bay chính thức mang tên mới.

Sân bay Palm Beach, có lịch sử gần 90 năm, nằm cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump khoảng 8 km.

Việc đổi tên sân bay nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sỹ Cộng hòa và những người ủng hộ Tổng thống Trump, song cũng vấp phải phản đối từ một số nghị sỹ Dân chủ.

Hạ nghị sỹ Lois Frankel cho rằng các công trình công cộng quan trọng chỉ nên được đặt theo tên những nhân vật đã hoàn thành sự nghiệp phục vụ đất nước nhằm tránh gây chia rẽ chính trị.

Năm 1998, Tổng thống Mỹ Bill Clinton ký đạo luật do Đảng Cộng hòa đề nghị để đổi tên Sân bay Quốc gia Washington thành Sân bay Ronald Reagan nhằm vinh danh cố Tổng thống Ronald Reagan.

Ngoài ra, các cựu Tổng thống Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Gerald Ford và George H.W. Bush cũng đều có các sân bay mang tên mình.

Không giống nhiều vị Tổng thống tiền nhiệm, Tổng thống Trump đã hoan nghênh việc tên và hình ảnh của ông được sử dụng trên tiền kim loại, giấy bạc, hộ chiếu và các tòa nhà của Mỹ, trong đó có Viện Hòa bình Mỹ và Trung tâm Kennedy. Việc đổi tên Trung tâm Kennedy sau đó đã bị đảo ngược theo phán quyết của tòa án.

Giới quan sát nhận định quyết định trên tiếp tục phản ánh ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ của Tổng thống Trump tại Florida - bang được xem là căn cứ địa chính trị của ông. Động thái cũng diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 250 năm lập quốc và khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 bước vào giai đoạn tăng tốc.

Theo các chuyên gia, việc vinh danh Tổng thống Trump tại một địa điểm gắn với Mar-a-Lago nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra những tranh luận giữa hai đảng trong thời gian tới./.

Mỹ đề xuất phát hành đồng xu 1 USD mang hình Tổng thống Trump Theo tài liệu đang được lưu hành trong giới theo dõi hoạt động của Xưởng Đúc tiền, chân dung mới của Tổng thống Trump dự kiến sẽ xuất hiện ở mặt trước của đồng xu phát hành năm 2026.