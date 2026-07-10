Mỹ truy tố 8 đối tượng âm mưu tấn công sự kiện tại Nhà Trắng

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/7 thông báo 8 người đã bị truy tố với các cáo buộc âm mưu giết người và khủng bố liên quan đến kế hoạch sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ và súng bắn tỉa nhằm tấn công sự kiện võ thuật tổng hợp UFC - Freedom 250 được tổ chức vào ngày 14/6 trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump.

Bản cáo trạng được đưa ra tại bang Ohio buộc tội cả 8 đối tượng thực hiện 2 âm mưu, trong đó có việc cung cấp, hỗ trợ vật chất cho khủng bố và âm mưu giết người trên lãnh thổ thẩm quyền của chính phủ liên bang của chính phủ liên bang, cũng như sát hại một quan chức liên bang.

Theo bản cáo trạng, âm mưu bắt đầu từ tháng Năm, khi các đối tượng bắt đầu tích trữ tiền bạc, súng ống, đạn dược, áo chống đạn, chất nổ, máy bay không người lái, thiết bị y tế, thiết bị liên lạc và nhiều vật dụng khác.

Ngày 10/6, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện mối đe dọa tiềm tàng nhằm vào sự kiện UFC do Tổng thống Donald Trump tổ chức, 4 ngày trước khi sự kiện diễn ra.

Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố các cáo buộc liên bang đối với 7 thành viên trong nhóm tại nhiều bang, gồm Ohio, Missouri, Washington, Nebraska và California.

Các quan chức cho biết nhóm này theo đuổi những tư tưởng cực đoan và các thuyết âm mưu, đồng thời hy vọng vụ tấn công sẽ gây bất ổn cho chính phủ.

Theo một bản khai gửi tòa án liên bang, một trong số các bị cáo khai với điều tra viên rằng nhóm này lên kế hoạch đưa các máy bay không người lái gắn chất nổ lao vào khu vực tổ chức sự kiện, sau đó nổ súng vào đám đông đang hoảng loạn tháo chạy.

Động cơ của nhóm này được cho là "sự kết hợp phức tạp" giữa tư tưởng chống chính phủ cực đoan, các thuyết âm mưu và không hài lòng với cách chính quyền xử lý các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein.

Một số thành viên trong nhóm còn nhắm mục tiêu vào các nghị sỹ Mỹ vì tin rằng những người này nhận tiền từ các vận động hành lang ủng hộ Israel.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết: "Nhờ hành động nhanh chóng của FBI, các đối tác của chúng tôi và Bộ Tư pháp Mỹ trong một chiến dịch liên bang, nhiều cá nhân hiện đã bị giam giữ và các cuộc tấn công theo kế hoạch được cho là đã bị chặn đứng hoàn toàn"./.

Mỹ: Bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công sự kiện tại Nhà Trắng Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22/6 thông báo đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công Nhà Trắng, thời điểm Tổng thống Donald Trump tham dự sự kiện Giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao (UFC).