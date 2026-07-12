Bellingham lập cú đúp giúp Anh ngược dòng vào bán kết World Cup 2026

Đội tuyển Anh đã ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Na Uy sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Jude Bellingham sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng vào lưới Na Uy để giúp Tam sư ngược dòng thành công.

Kết quả này giúp đội tuyển Anh có thêm cơ hội rất lớn để hoàn thành giấc mơ lần thứ 2 nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup thứ 2 trong lịch sử.

Ở cuộc chạm trán trên sân Hard Rock, Anh chính là đội nhập cuộc tốt hơn và có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn trước đối thủ.

Tuy nhiên, Na Uy mới là đội gây bất ngờ với bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 36 sau cú sút từ bên cánh trái đưa bóng đập cột dọc đi vào lưới Tam sư của Andreas Schjelderup.

Sau bàn thua, đội tuyển Anh vùng lên mạnh mẽ và ngay trước khi hiệp 1 khép lại họ cũng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau cú sút chéo góc của Jude Bellingham.

Sang hiệp 2, trận đấu đã diễn ra với thế trận giằng co và không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại.

Trong quãng thời gian hiệp phụ, Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng với tình huống băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Anh ở phút 93.

Thẳng tiến vào bán kết World Cup 2026, đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ.

Lịch sử đối đầu Na Uy-Anh Na Uy và Anh đã gặp nhau tổng cộng 12 lần trước đây. Tam sư thắng 7 trận, hòa 3 và chỉ để thua 2 lần. 3/9/2014: Anh 1-0 Na Uy (Giao hữu)

26/5/2012: Na Uy 0-1 Anh (Giao hữu)

11/10/1995: Na Uy 0-0 Anh (Giao hữu)

22/5/1994: Anh 0-0 Na Uy (Giao hữu)

2/6/1993: Na Uy 2-0 Anh (Vòng loại World Cup)

4/10/1992: Anh 1-1 Na Uy (Vòng loại World Cup)

09/9/1981: Na Uy 2-1 Anh (Vòng loại World Cup)

10/9/1980: Anh 4-0 Na Uy (Vòng loại World Cup)

29/6/1966: Na Uy 1-6 Anh (Giao hữu)

18/5/1949: Na Uy 1-4 Anh (Giao hữu)

09/11/1938: Anh 4-0 Na Uy (Giao hữu)

14/5/1937: Na Uy 0-6 Anh (Giao hữu) Đội hình ra sân Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berge, Odegaard, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup. Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Na Uy-Anh 0-0 1': Trận đấu bắt đầu. Na Uy-Anh 0-0 6': Trận đấu đang diễn ra với thế trận cân bằng khi hai đội không đẩy cao tốc độ trong những phút đã qua. Na Uy-Anh 0-0 10': Anh đang là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn nào thực sự nguy hiểm. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 0-0 16': Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ không quá cao. Na Uy vẫn đang chơi thấp để ngăn chặn các tình huống tấn công của Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 0-0 24': Hai đội bước vào thời gian tiếp nước. Liệu sau quãng thời gian này, trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn hơn? Na Uy-Anh 0-0 29': Kane thực hiện cú sút phạt nguy hiểm nhưng đưa bóng đi cao hơn so với khung thành của Na Uy. Na Uy-Anh 0-0 33': John Stones mắc sai lầm khi có tình huống chuyền bóng ở trong vòng cấm nhưng may mắn cho tuyển Anh là Haaland không thể kiểm soát được bóng. Na Uy-Anh 0-0 35': Na Uy có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Haaland bật cao đánh đầu nhưng không thành công. Na Uy-Anh 1-0 36': Na Uy bất ngờ có bàn thắng vào lưới của Anh sau tình huống sút bóng khó tin của Andreas Schjelderup. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 1-0 40': Na Uy đang chủ động đẩy cao đội hình dể chơi tấn công, tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Anh sau quãng thời gian tiếp nước. Na Uy-Anh 1-0 43': Na Uy có tình huống phản công nguy hiểm nhưng Alexander Sørloth lại không tận dụng thành công khi cú sút của anh không vượt qua hàng thủ của Anh. Na Uy-Anh 1-0 45': Hiệp 1 có 4 phút giờ. Na Uy-Anh 1-1 45'+2: Jude Bellingham tự tin vượt qua hàng thủ của Na Uy sau khi nhận bóng từ Gordon rồi tung ra cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Nyland, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 1-1 45'+5: Harry Kane dứt điểm đưa bóng vào khung thành của Na Uy nhưng bàn thắng không được công nhận do anh đã rơi vào thế việt vị. Na Uy-Anh 1-1 46': Ngay đầu hiệp 2, Anh có liên tiếp 2 sư thay đổi. Saka và Eze được tung vào sân thay cho Madueke và Rice. Na Uy-Anh 1-1 47': Tuyển Anh được hưởng quả đá phạt nguy hiểm gần khu vực 16m50 sau tình huống Kane bị phạm lỗi. Na Uy-Anh 1-1 48': Eze là người thực hiện cú sút phạt nhưng lại đưa bóng đi trúng người Gordon đi hết đường biên ngang. Na Uy-Anh 1-1 52': Cũng giống hiệp 1, tuyển Anh đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn khi bước vào hiệp 2. Na Uy-Anh 1-1 53': Haaland đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Pickford đã ngăn chặn kịp thời. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 1-1 55': Na Uy lần thứ 2 đưa bóng vào lưới tuyển Anh sau cú sút cận thành của Heggem. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác nhận Haaland đã phạm lỗi với Anderson trước đó. Na Uy-Anh 1-1 60': Na Uy có sự thay người ngoài ý muốn. Ryerson rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Aursnes. Na Uy-Anh 1-1 68': Na Uy có 2 sự thay đổi người. Sorloth và Schjelderup rời sân nhường chỗ cho Bobb và Nusa. Na Uy-Anh 1-1 71': Reece James được tung vào sân thay cho Gordan. Đây cũng là sự thay đổi người thứ 3 của tuyển Anh. Na Uy-Anh 1-1 75': Sau quãng thời gian tiếp nước, đội tuyển Na Uy lại chơi dâng cao gây sức ép với hy vọng có bàn thắng giống như hiệp 1. Na Uy-Anh 1-1 79': Saka thực hiện đường chuyền nguy hiểm đưa bóng đi cắt mặt khung thành Na Uy nhưng không có cầu thủ Anh nào băng vào dứt điểm. Na Uy-Anh 1-1 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. Na Uy-Anh 1-1 90'+3: Đội tuyển Anh đang gia tăng sức ép trong những phút cuối với hy vọng có bàn thắng để khép lại trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Na Uy-Anh 1-1 90'+9: Thời gian thi đấu chính thức khép lại. Hai đội Na Uy và Anh sẽ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Na Uy-Anh 1-1 91': Hiệp phụ bắt đầu! Na Uy-Anh 1-2 93': Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng với tình huống băng vào dứt điểm cận thành sau tình huống đẩy bóng của Nyland, ghi bàn thắng để giúp Anh vượt lên dẫn 2-1. Bellingham hoàn tất cú đúp để giúp Anh dẫn ngược. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 1-2 98': Đội tuyển Anh đang chủ động chơi thấp để bảo vệ thành quả sau khi có bàn thắng dẫn ngược 2-1. Na Uy-Anh 1-2 99': Đội tuyển Anh được hưởng penalty sau tình huống Spence bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không cho Tam sư được hưởng phạt đền. Na Uy-Anh 1-2 112': Đội tuyển Na Uy vẫn nỗ lực tấn công, nhưng họ đang gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ Anh nhất là khi Haaland đã rời sân. Na Uy-Anh 1-2 120': Hiệp phụ thứ 2 có 2 phút bù giờ. Na Uy-Anh 1-2 Hết giờ! Anh giành chiến thắng ngược 2-1 trước Na Uy để giành quyền vào bán kết World Cup 2026.