Xác định xong 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026

Vòng bán kết World Cup 2026 đã chính thức xác định xong 4 đội tuyển xuất sắc góp mặt sau khi loạt trận tứ kết khép lại vào sáng 12/7.

Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina là những cái tên sẽ bước vào vòng đấu này để tranh tấm vé chung kết.

Tại tứ kết, đội tuyển Pháp tiếp tục "gieo sầu" cho Maroc bằng chiến thắng 2-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Kylian Mbappe.

Mbappe chính là người phá vỡ thế cân bằng với bàn mở tỷ số trước khi để lại dấu giày trong pha ấn định kết quả 2-0 của Ousmane Dembele.

Thẳng tiến vào bán kết, đối thủ của đội tuyển Pháp chính là đội tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào bán kết sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Bỉ nhờ công của "siêu dự bị" Mikel Merino.

Merino chỉ cần mất 2 phút sau khi được tung vào sân để ghi bàn thắng quyết định "số phận" của trận đấu này.

Còn ở loạt trận sáng 12/7, Jude Bellingham đã có ngày thi đấu thăng hoa để giúp đội tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút căng thẳng.

Anh phải nhận bàn thua trước từ cú sút của Andreas Schjelderup. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn, Bellingham đã bùng nổ với cú đúp để giúp Tam sư ngược dòng thành công.

Ở trận đấu hạ màn vòng tứ kết, Argentina đã phải rất chật vật mới giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Alexis Mac Allister, Julian Alvarez và Lautaro Martinez là những người đã ghi bàn để giúp Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Đối thủ của Lionel Messi và các đồng đội tại vòng bán kết sẽ là đội tuyển Anh./.

Bán kết World Cup 2026 02g00, ngày 15/7 Pháp-Tây Ban Nha

02g00, ngày 16/7 Anh-Argentina

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