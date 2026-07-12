Israel đẩy mạnh phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow thế hệ mới

Israel đang đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow thế hệ mới sau các cuộc đối đầu quân sự với Iran và lực lượng Houthi tại Yemen.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn đánh giá của giới chức quốc phòng Israel cho biết hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow 4 đang đang bước vào giai đoạn phát triển cuối để tiến tới sản xuất hàng loạt, trong khi chương trình phát triển Arrow 5 chuẩn bị được đưa vào triển khai toàn diện.

Trả lời phỏng vấn trang Business Insider, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Israel Moshe Patel cho biết hệ thống Arrow 4 đang tiến gần giai đoạn sản xuất hàng loạt, đánh dấu bước chuyển từ chế tạo thử nghiệm sang sản xuất quy mô lớn.

Dự kiến, Arrow 4 sẽ thay thế Arrow 2, đồng thời được tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến. Trước đó, hệ thống Arrow 2 được đưa vào trực chiến từ năm 2000 để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầng cao khí quyển.

Cũng theo ông Patel, Israel đang xúc tiến chương trình Arrow 5 với mục tiêu xây dựng thêm một lớp phòng thủ trước các thế hệ tên lửa đạn đạo trong tương lai.

Ông nói: "Hệ thống này sẽ giúp giảm gánh nặng tác chiến của chúng tôi trong tương lai."

Ông cũng cho biết Chính phủ Israel có ý định đưa dự án vào phát triển toàn diện với sự phối hợp của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA).

Quá trình hiện đại hóa hệ thống Arrow được thúc đẩy sau khi Israel phải đối phó với hơn 1.300 tên lửa đạn đạo phóng từ Iran và Yemen kể từ khi bùng phát xung đột tháng 10/2023.

Trong các đợt đánh chặn, hệ thống Arrow được triển khai cùng với các hệ thống THAAD và Aegis của Mỹ, cũng như tổ hợp David's Sling của Israel.

Đầu năm nay, Chính phủ Israel cũng đã quyết định tăng mạnh sản lượng Arrow 3 nhằm bổ sung kho dự trữ sau khi giới chức quốc phòng cảnh báo năng lực sản xuất hiện tại không đáp ứng yêu cầu của xung đột kéo dài.

Theo Business Insider, cùng với việc mở rộng năng lực sản xuất, Israel kỳ vọng rằng thành công thực chiến của hệ thống Arrow sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Đức là quốc gia nước ngoài đầu tiên mua hệ thống Arrow 3 với hợp đồng khoảng 6,5 tỷ USD, trong khi nhiều nước châu Âu khác cũng đã bày tỏ quan tâm do lo ngại các mối đe dọa từ tên lửa tầm xa./.

Israel đẩy nhanh hoạt động sản xuất tên lửa Arrow 3 Động thái này phản ánh ưu tiên chiến lược của Israel trong việc củng cố hệ thống phòng không đa tầng, đồng thời cho thấy những thách thức trong cân đối ngân sách giữa an ninh và tài chính.