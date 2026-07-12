Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng vụ chìm canô tại Phú Quốc

Liên quan vụ chìm canô khiến 15 du khách Ấn Độ tử nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng để điều tra hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, trú tại tỉnh An Giang; tạm trú tại đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm canô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 11/7 vụ chìm canô trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc đã làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 12/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ tai nạn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.