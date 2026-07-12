Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tiếp tục không kích, mở rộng trừng phạt Iran

Rạng sáng 12/7, quân đội Mỹ đã tiến hành đợt tấn công thứ ba trong tuần này nhằm vào Iran, sau khi Washington cáo buộc Tehran chặn một tàu container trên eo biển Hormuz.



Trong tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch được triển khai sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) buộc tàu container M/V GFS Galaxy treo cờ Cyprus dừng lại trên eo biển Hormuz sau nhiều lần phát cảnh báo.

Tuyên bố nêu rõ các cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực của Iran cũng như bảo vệ các tàu dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.



Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại nhiều thành phố ở miền Nam nước này, trong đó có Bandar Abbas, Asaluyeh, Konarak, Sirik, Chabahar và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz.



Iran được cho là đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Trước đó cùng ngày, UAE đã cảnh báo người dân về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Tại Qatar cũng có tiếng nổ và cảnh báo tên lửa. Quân đội Qatar cho biết đã đánh chặn hỏa lực của Iran. Trong khi đó, báo động tên lửa cũng vang lên tại Bahrain, nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.



Trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang sau các vụ việc liên quan đến tàu thương mại tại eo biển Hormuz, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ mạng lưới tài chính của Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các biện pháp mới nhắm vào Ali Ansari, doanh nhân Iran sinh sống tại Dubai (UAE), cùng nhiều công ty, cơ sở đổi ngoại tệ và doanh nghiệp bình phong bị cáo buộc tham gia quản lý tài sản và luân chuyển hàng tỷ USD cho các ngân hàng Iran thuộc diện trừng phạt của Mỹ.

Washington cáo buộc mạng lưới này tạo nguồn tài chính phục vụ lợi ích của giới lãnh đạo Iran.



Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ tài chính để loại bỏ Iran khỏi hệ thống tài chính quốc tế, đồng thời gia tăng sức ép đối với Tehran.



Theo quy định, mọi tài sản và lợi ích của các cá nhân, tổ chức bị đưa vào danh sách trừng phạt thuộc phạm vi tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa. Các tổ chức và công dân Mỹ bị cấm tiến hành giao dịch với các đối tượng này.



Gói trừng phạt được công bố chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump thu hồi cơ chế miễn trừ cho phép Iran xuất khẩu dầu.



Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Nhiều hãng truyền thông Trung Đông cho biết Iran, Mỹ, Qatar và Pakistan đang chuẩn bị tiến hành cuộc điện đàm 4 bên nhằm tìm biện pháp hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục đối thoại.

Trước đó, các quan chức Mỹ xác nhận các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran vẫn tiếp tục, bất chấp việc Washington cáo buộc Tehran vi phạm các cam kết trong Bản ghi nhớ giữa hai nước./.

Mỹ và Iran chưa tìm được tiếng nói chung về nối lại đàm phán Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng "Iran đã yêu cầu Mỹ tiếp tục đàm phán" trong khi Iran phủ nhận việc này.

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