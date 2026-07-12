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Iran nêu rõ sức mạnh của eo biển Hormuz như thế nào?

Ngày 12/7, Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Eo biển Hormuz là vô cùng quan trọng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng cũng lập tức đóng cửa tuyến hàng hải huyết mạch này để đáp trả Mỹ.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran nêu rõ sức mạnh của eo biển Hormuz như thế nào?

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

Trung Quốc căng mình phòng chống bão Bavi

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Vị trí chiến lược eo biển Hormuz #Vai trò của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran #Ảnh hưởng của căng thẳng Mỹ-Iran #Quan điểm Iran về tầm quan trọng của Hormuz #Tác động đến an ninh hàng hải quốc tế

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