Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing ngày 11/7 đã khánh thành dây chuyền lắp ráp mới dành cho dòng máy bay 737 MAX tại thành phố Everett, bang Washington (Mỹ), đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất sau nhiều năm đối mặt với khủng hoảng về an toàn và chất lượng.

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.

Lễ khánh thành có sự tham dự của hàng trăm nhân viên Boeing cùng đại diện chính quyền bang Washington.

Bà Stephanie Pope, Giám đốc điều hành mảng máy bay thương mại của Boeing, cùng các quan chức địa phương đánh giá việc đưa dây chuyền "North Line" vào hoạt động là bước phát triển phù hợp đối với cơ sở Everett - nơi từng sản xuất nhiều dòng máy bay nổi tiếng của Boeing trong nhiều thập kỷ.

Thị trưởng thành phố Everett, bà Cassie Franklin, cho rằng khoản đầu tư này thể hiện niềm tin vào lực lượng lao động, ngành sản xuất của Mỹ cũng như tương lai của ngành hàng không vũ trụ tại địa phương.

Theo Boeing, dây chuyền mới được xây dựng nhằm bổ sung năng lực cho nhà máy Renton, cách Everett khoảng 56 km về phía Nam, vốn là cơ sở duy nhất lắp ráp dòng 737 MAX cho đến nay.

Do quỹ đất tại Renton không còn đáp ứng nhu cầu mở rộng, Everett được lựa chọn làm địa điểm phát triển năng lực sản xuất mới.

Tuy nhiên, Boeing cho biết quá trình tăng công suất sẽ được triển khai thận trọng sau những sự cố nghiêm trọng liên quan đến dòng 737 MAX trong những năm qua.

Bà Jennifer Boland-Masterson, Giám đốc cấp cao phụ trách dây chuyền North Line, cho biết nhà máy sẽ khởi động với tốc độ sản xuất thấp trước khi từng bước nâng công suất.

Hiện công tác lắp ráp phần thân của chiếc 737 MAX 10 đầu tiên tại Everett mới bắt đầu. Boeing đang đào tạo khoảng 1.000 nhân viên cho dây chuyền mới, trong đó một nửa được điều chuyển từ nhà máy Renton và số còn lại là nhân sự mới tuyển dụng.

Dòng 737 MAX từng là tâm điểm của cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử Boeing sau hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào các năm 2018 và 2019, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Các vụ việc này dẫn đến nhiều cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ, trong đó Boeing bị chỉ trích vì đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên an toàn và cung cấp thông tin không đầy đủ cho FAA trong quá trình chứng nhận dòng máy bay./.

Hãng Boeing đặt mục tiêu bàn giao máy bay 737 MAX 7 và MAX 10 vào năm 2027 Hai dòng máy bay 737 MAX 7 và MAX 10 của hãng Boeing đang ở giai đoạn kiểm định cuối cùng, sẽ được bàn giao cho khách hàng vào năm 2027 cùng với dòng 777-9.