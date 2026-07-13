Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng phiên đầu tuần

Sáng nay, giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đồng thời tỷ giá USD tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng phiên đầu tuần. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng phiên đầu tuần. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng trong nước sáng nay (13/7) đảo chiều giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng 6 đồng.

Vào thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi xuống, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 144-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.061 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.220 đồng/USD, tăng 6 đồng so với chốt phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.050-26.460 đồng/USD (mua vào-bán ra); BIDV giao dịch ở mức 26.080-26.460 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.060-26.481 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
#giá vàng #thị trường vàng #tỷ giá USD #vàng SJC #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới #ngân hàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.

Sự khởi động của VAFIP diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang tạo ra những đòn bẩy chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho toàn bộ nền kinh tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nông nghiệp Việt bắt nhịp đổi mới sáng tạo với chương trình kết nối đa bên VAFIP

VAFIP ra đời với mục tiêu kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, địa phương và thế hệ trẻ. Điểm khởi đầu của chương trình không phải là những ý tưởng đơn lẻ, mà là các thách thức lớn của ngành như nâng cao giá trị nông sản, ứng dụng AI và chuyển đổi số, giảm thất thoát sau thu hoạch.