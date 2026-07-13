Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước sáng nay (13/7) đảo chiều giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng 6 đồng.

Vào thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi xuống, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 144-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.061 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.220 đồng/USD, tăng 6 đồng so với chốt phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.050-26.460 đồng/USD (mua vào-bán ra); BIDV giao dịch ở mức 26.080-26.460 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.060-26.481 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm hơn 1% khi căng thẳng Mỹ-Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát Giá vàng thế giới còn 4.077,77 USD/ounce trong phiên sáng 13/7 khi căng thẳng Mỹ-Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát, củng cố khả năng Fed duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian tới.