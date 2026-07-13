Thị trường nội địa tăng trưởng, HSG chủ động ứng phó với các xu hướng bảo hộ thương mại

HSG tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, chủ động ứng phó xu hướng bảo hộ thương mại, trong khi thị trường nội địa duy trì đà tăng trưởng, giúp doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Nhu cầu xây dựng trong nước từng bước phục hồi cùng tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh đang tạo động lực tăng trưởng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG). Song song đó, doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trước xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại trên thế giới.

Theo Hoa Sen Group lợi thế từ hệ thống 9 nhà máy cùng hơn 400 chi nhánh, cửa hàng trên cả nước đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hệ thống phân phối và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp cũng tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home theo định hướng mở rộng kênh tiêu thụ và tạo động lực tăng trưởng dài hạn./.