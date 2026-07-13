Trả lại tên cho liệt sĩ: Hành trình băng rừng đưa các anh trở về đất mẹ

Trở về từ Campuchia, Đội K51 Đắk Lắk tiếp tục băng rừng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm hy vọng trả lại tên cho liệt sĩ, vơi nỗi chờ đợi của thân nhân.

Trở về sau gần 7 tháng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bước vào Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Vượt qua địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ kiên trì băng rừng, lội suối lần theo từng manh mối với mong muốn đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.

Từ thông tin của các cựu chiến binh, đơn vị đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Y Chông Triếk, hy sinh năm 1975. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ thắp lên hy vọng trả lại tên cho liệt sĩ mà còn giúp nhiều gia đình khép lại những năm tháng chờ đợi, mong ngóng./.

Bộ Quốc phòng kiện toàn lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Khánh Hòa Bộ Quốc phòng đã có Quyết định về thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, nhằm đảm bảo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm hiệu quả tại địa phương.