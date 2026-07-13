Bộ Quốc phòng kiện toàn lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng đã có Quyết định về thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời), trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng này được kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh xác định những phần việc được Trung ương giao là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đối với công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ hiện nay thông tin rất ít.

Nhiều trường hợp thiếu hồ sơ hoặc không còn nhân chứng. Cùng với đó sự thay đổi về địa hình do thời tiết khắc nghiệt và quá trình đô thị hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm mộ liệt sỹ.

Dù vậy, địa phương quyết tâm khắc phục khó khăn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) tỉnh Khánh Hòa gồm 40 thành viên (có 7 sỹ quan, 4 quân nhân chuyên nghiệp và 29 hạ sỹ quan, binh sỹ). Đội được tổ chức biên chế thành 3 tổ có nhiệm vụ trực tiếp khảo sát thực địa, thu thập thông tin, xác minh mộ liệt sỹ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo chỉ tiêu của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện 3 nội dung trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập 150 hài cốt liệt sỹ; xác minh, chuẩn hóa dữ liệu kết luận 168 khu vực, 946 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tổ chức lấy mẫu 2.234 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 8 nghĩa trang liệt sỹ với 7.196 phần mộ liệt sỹ; trong đó có 2.234 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin./.

Hành trình trả lại tên cho liệt sỹ chưa xác định được danh tính: Khi ADN cất tiếng nói Hành trình trả lại tên cho liệt sỹ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng khâu xử lý mẫu và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, thắp lên hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.

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