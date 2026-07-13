TP Hồ Chí Minh tiếp sức lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ ở Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và thăm, tặng quà lực lượng thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (nghĩa trang Đô Thành trước đây).

Cùng tham dự có đại diện Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các chức sắc, chức việc tôn giáo, đại diện một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng và Nhà tưởng niệm đang quàn các hài cốt liệt sỹ vừa được quy tập.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa," sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lãnh đạo Thành phố bày tỏ sự tin tưởng các lực lượng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần lan tỏa đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa," "Uống nước nhớ nguồn."

Công tác khai quật tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 6/7 sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến hết ngày 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sỹ và 1 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể, cùng một số di vật của các liệt sỹ.

Đại diện Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực khai quật hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong những ngày qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định thông tin hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh và của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Gần đây nhất, ngày 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nỗ lực, tận tâm xác minh danh tính các liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cần được thực hiện tận tâm, trách nhiệm và bằng cả trái tim.