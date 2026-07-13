Xã hội

Y tế

Lật cano ở Phú Quốc: Chuyển nạn nhân cuối cùng lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị

Các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp chặt chẽ cùng đội ngũ y tế cơ sở tiến hành hội chẩn khẩn cấp, đánh giá toàn diện và kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Lê Huy Hải
Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng bác sỹ Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc điều trị tích cực cho nạn nhân vụ lật canô ở Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)
Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng bác sỹ Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc điều trị tích cực cho nạn nhân vụ lật canô ở Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 13/7, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn nghiêm trọng lật cano trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Nhằm bảo đảm an toàn tối đa an toàn tính mạng bệnh nhân, một quy trình phân luồng và hỗ trợ đặc biệt đã được kích hoạt nhanh chóng.

Nạn nhân được ưu tiên hoàn tất toàn bộ các thủ tục tại sân bay Phú Quốc một cách nhanh nhất.

Hãng hàng không đã bố trí một khu vực riêng biệt trên chuyến bay, trang bị đầy đủ hệ thống máy móc y tế hồi sức hiện đại cùng êkíp các y, bác sỹ chuyên khoa luôn túc trực bên cạnh nạn nhân nhằm kịp thời ứng phó, xử lý mọi tình huống diễn biến thất thường có thể phát sinh trong suốt chuyến hành trình.

Để người bệnh có đủ điều kiện sức khỏe trong hành trình bay, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp chặt chẽ cùng đội ngũ y tế cơ sở tại địa phương tiến hành hội chẩn khẩn cấp, đánh giá toàn diện và kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Tại tuyến cơ sở, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện can thiệp mạch vành kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Êkíp đã tiến hành đặt thành công 2 stent nhằm tái thông các mạch vành bị tổn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân.

Sau ca can thiệp này, các chỉ số huyết động và dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã dần ổn định trở lại, đạt tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, đủ điều kiện vận chuyển bằng đường hàng không./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lật cano #Phú Quốc #Bệnh viện Chợ Rẫy An Giang Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục