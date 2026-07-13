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Cháy dữ dội xưởng gỗ ở Hà Nội, lửa bao trùm hai căn nhà 500m2

Sáng 13/7, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà kết hợp sản xuất ở xã Tây Phương (Hà Nội), ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được các lực lượng chức năng làm rõ.

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Bản tin 60s ngày 13/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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