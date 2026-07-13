Bản tin 60s ngày 13/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:
Cháy dữ dội xưởng gỗ ở Hà Nội, lửa bao trùm hai căn nhà 500m2.
Hà Nội cảnh báo ngập cục bộ do mưa dông trên nhiều tuyến phố.
Làm rõ vụ trộm 5 tỷ đồng tại loạt biệt thự nghỉ dưỡng Quảng Ninh.
Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo khẩn vụ cháy quán bar khiến hàng chục người thiệt mạng ở Bangkok.
Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở, cảnh báo mức độ đe dọa hàng hải.
Thủy thủ Ấn Độ mất tích trong vụ tấn công tàu ở Hormuz.
Mỹ tiếp tục không kích, mở rộng trừng phạt Iran./.
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