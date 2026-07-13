Chiến dịch 500 ngày đêm: ADN và mã QR góp sức tìm lại tên liệt sỹ

Gia Lai đẩy nhanh lấy mẫu ADN, Đắk Lắk ứng dụng mã QR tiếp nhận thông tin, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Nhanh chóng thực hiện "mệnh lệnh từ trái tim"

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "Mệnh lệnh từ trái tim," quyết tâm sớm xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sỹ và góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn."

Đây là hành động thiết thực triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Đến ngày 11/7, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã khai quật tại 14 nghĩa trang liệt sỹ, lấy được 1.569 mẫu hài cốt để bàn giao Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) phục vụ giám định ADN.

Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vẫn gặp nhiều khó khăn do chiến tranh đã lùi xa, nguồn thông tin về phần mộ liệt sỹ ngày càng ít, hài cốt bị phân hủy mạnh, nhiều nghĩa trang đã được nâng cấp nhiều lần, ảnh hưởng đến việc lấy mẫu.

Tuy nhiên, các lực lượng xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống và thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Gia Lai là địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Trung-Tây Nguyên trong kháng chiến. Theo hồ sơ, toàn tỉnh có 54.455 liệt sỹ, trong đó đã quy tập được 31.078 hài cốt, còn 23.377 liệt sỹ chưa được quy tập. Hiện ở tỉnh có 119 nghĩa trang liệt sỹ với 41.981 phần mộ; qua khảo sát, có 11.994 mộ tại 113 nghĩa trang thuộc 65 xã, phường chưa có thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN; 11.820 mộ khác chỉ có một phần thông tin.

Để triển khai chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh - đã tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện, thành lập các tổ liên ngành, tổ lấy mẫu, tổ số hóa dữ liệu; đồng thời tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành lấy mẫu tại hai nghĩa trang liệt sỹ nhằm chuẩn hóa quy trình chuyên môn, bảo đảm việc lấy, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu ADN đúng quy định.

Tổ công tác số hóa mẫu ADN trước khi chuyển đến cơ quan giám định, phục vụ đối sánh với ngân hàng gene thân nhân liệt sỹ. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Từ ngày 15/6/2026, các tổ, kíp công tác đồng loạt triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh. Quá trình thực hiện, các lực lượng chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học, giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sỹ. Hồ sơ, dữ liệu được kiểm tra, đối chiếu nhiều bước trước khi cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Ứng dụng mã QR tìm thông tin của gần 13.000 liệt sỹ

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh có khoảng 23.166 liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 10.300 hài cốt liệt sỹ; hiện vẫn còn hơn 6.600 liệt sỹ chưa được quy tập và 6.210 liệt sỹ đã quy tập nhưng chưa xác minh được danh tính.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) - nơi Đội K51 của tỉnh đảm nhiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ, hiện còn khoảng 700-800 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy để đưa về đất mẹ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sỹ, nhân dân trong nước cũng như ở nước ngoài (kể cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến), bằng trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân, tích cực cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ mà mình biết.

Trong thư ngỏ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh “mỗi địa danh, ký ức chiến trường, sơ đồ, bản đồ, nhật ký, thư từ, hình ảnh hay một thông tin dù là nhỏ nhất cũng có thể là manh mối quý giá giúp tìm thấy hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình. Mỗi thông tin được cung cấp là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn.” Người cung cấp thông tin chính xác, giúp tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sỹ sẽ được xem xét, giải quyết chế độ theo quy định của Nhà nước.”

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, trên những cánh rừng sâu, nương rẫy hay vùng đất từng in dấu chiến tranh, nhiều người lính anh dũng đã nằm xuống vẫn chưa xác định được vị trí chôn cất. Đây chính là nỗi day dứt khôn nguôi, nhắc nhở trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điều đáng trân trọng là hành trình quy tập, đưa các liệt sỹ trở về luôn có sự đồng hành của nhân dân. Qua đó cho thấy, công tác tìm kiếm, quy tập chưa bao giờ là việc riêng của quân đội mà là sự cộng hưởng giữa trách nhiệm của lực lượng vũ trang và ký ức, tình cảm của nhân dân.

"Dù đối diện với nhiều thách thức như địa bàn rộng, địa hình thay đổi, hồ sơ lịch sử thiếu hụt, nhiều hài cốt liệt sỹ đã bị phân hủy theo thời gian song với sự chung tay của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng, cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành tốt chiến dịch này," Đại tá Đinh Văn Hưng nhấn mạnh.

Để nâng cao hiệu quả của Chiến dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; gửi thư ngỏ rộng rãi để kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Đặc biệt, đơn vị đã ứng dụng công nghệ và công bố mã QR để tiếp nhận thông tin trực tuyến. Khi quét mã QR, người dân sẽ tiếp cận phiếu khảo sát thông tin gồm 3 phần chính: Thông tin của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin; thông tin về liệt sỹ; thông tin khu vực có bộ đội hy sinh.

Trong phiếu khảo sát cũng nhấn mạnh vai trò và cảm ơn sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Mọi thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ xin gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk (số 04 Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột) hoặc Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định./.

TP Hồ Chí Minh tiếp sức lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ ở Công viên Lê Thị Riêng Sáng 13/7, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.