Khu di tích Bình Thành - "địa chỉ đỏ" trên vùng đất biên cương

Giữa không gian xanh của vùng biên tỉnh Tây Ninh, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lặng lẽ kể câu chuyện về một thời "mưa bom, bão đạn." Không chỉ lưu giữ những dấu tích của chiến tranh, nơi đây còn trở thành cầu nối đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Biểu tượng của ý chí cách mạng

Nằm giữa vùng bưng biền tiếp giáp biên giới Campuchia, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành từng là căn cứ chiến lược đặc biệt của cách mạng của Long An (trước đây) và khu vực. Địa hình hiểm trở với những bưng trấp, lau sậy, tràm gió cùng hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt đã tạo thành "lá chắn tự nhiên," giúp lực lượng cách mạng đứng vững trước nhiều cuộc càn quét ác liệt của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Giữa màu xanh yên bình của vùng biên Tây Ninh, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lưu giữ những dấu ấn của một căn cứ cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1998, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, gắn với quá trình lãnh đạo của Tỉnh ủy Long An (trước đây) trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ sau cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, lực lượng cách mạng đã về đây xây dựng "Căn cứ Mớp Xanh," tạo tiền đề hình thành và phát triển căn cứ Tỉnh ủy Long An sau này.

Không chỉ là nơi hình thành nhiều quyết sách quan trọng của tỉnh, Bình Thành còn là biểu tượng sinh động của thế trận chiến tranh nhân dân. Giữa mưa bom, bão đạn, đông đảo dân công hỏa tuyến, những người mẹ, người chị âm thầm vận chuyển lương thực, thuốc men, vũ khí, che chở cán bộ đã góp phần tạo nên sức mạnh giúp căn cứ đứng vững trong suốt nhiều năm tháng kháng chiến ác liệt.

Bom đạn đã lùi xa, vùng bưng biền nơi xã biên giới Bình Thành hôm nay khoác lên mình màu xanh yên bình. Giữa không gian ấy, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành vẫn lặng lẽ như một chứng nhân của lịch sử, lưu giữ ký ức về căn cứ địa kiên cường từng gắn với những năm tháng chiến đấu gian khổ của quân và dân Long An khi đó. Mỗi hố bom, con kênh kháng chiến, mái nhà phục dựng hay hiện vật được lưu giữ đều kể lại câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí bất khuất và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Mỗi công trình, mỗi dấu tích tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành đều kể lại câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí bất khuất và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử đến hôm nay. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Sau nhiều lần đầu tư tôn tạo, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành ngày nay đã trở thành điểm đến giáo dục truyền thống của học sinh, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong, ngoài tỉnh. Không gian di tích vẫn bảo tồn nhiều dấu tích gốc như khu hội trường Tỉnh ủy, bếp ăn, hố bom giao liên, hệ thống kênh kháng chiến cùng khu trưng bày hiện vật, tư liệu phản ánh quá trình chiến đấu của quân và dân Long An.

Bà Trần Thị Đoan Quang, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tây Ninh thông tin, giá trị lớn nhất của Bình Thành không chỉ nằm ở những dấu tích vật chất còn lưu giữ mà còn ở ý nghĩa lịch sử và tinh thần mà di tích truyền lại cho các thế hệ.

Đặc biệt, Bình Thành là minh chứng sinh động cho nghệ thuật xây dựng căn cứ địa cách mạng, tinh thần kiên cường, sáng tạo của quân và dân Long An trong hai cuộc kháng chiến. Bảo tàng tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng bảo tồn, sưu tầm tư liệu, hiện vật, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống để di tích thực sự trở thành "địa chỉ đỏ" của tỉnh.

Tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, du khách lắng nghe những câu chuyện được kể qua các kỷ vật, tư liệu, thêm hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Gìn giữ ký ức, hun đúc truyền thống

Trở lại chiến khu xưa, những cựu chiến binh lặng lẽ dừng chân trước bia tưởng niệm, tìm lại tên người đồng chí đã ngã xuống, đánh thức ký ức về một thời hoa lửa, nhắc nhở các thế hệ hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.

Thương binh Huỳnh Văn Dọng (sinh năm 1944) xúc động chia sẻ, mỗi lần trở về Bình Thành, ông như được sống lại những tháng ngày chiến đấu gian khổ nhưng đầy khí phách. Theo ông, từng bờ kênh, hố bom, bụi tre nơi đây đều gắn với ký ức về sự hy sinh của đồng đội và tình cảm son sắt của nhân dân dành cho cách mạng.

Ông nói, Bình Thành không chỉ là nơi quân, dân từng chiến đấu mà còn là nơi nuôi dưỡng niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Những giá trị ấy cần được gìn giữ để lớp trẻ hiểu rằng độc lập hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương.

Cùng chung cảm xúc, thương binh Nguyễn Văn Tim (sinh năm 1966) khẳng định, mỗi lần trở lại di tích cũng là một lần nhắc nhở bản thân và thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình. Theo ông, những dấu tích còn lại tuy mộc mạc nhưng chứa đựng câu chuyện lớn về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt qua gian khổ của cả một thế hệ.

Những kỷ vật được lưu giữ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành góp phần tái hiện cuộc sống, chiến đấu của quân và dân Long An trong hai cuộc kháng chiến. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Nếu không tận mắt chứng kiến, rất khó hình dung giữa vùng bưng biền này từng tồn tại một căn cứ đầu não của cách mạng suốt nhiều năm dưới bom đạn. Vì vậy, việc bảo tồn di tích không chỉ để tri ân quá khứ mà còn để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Không chỉ gìn giữ ký ức hào hùng của quá khứ, Bình Thành hôm nay còn đang từng bước chuyển mình phát triển. Là một trong 19 xã biên giới giáp Campuchia của tỉnh Tây Ninh, địa phương đang đổi thay với diện mạo ngày càng khởi sắc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành Nguyễn Văn Tèo cho biết, xã đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định.

Nhà làm việc của cán bộ cách mạng được phục dựng tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành giúp du khách hình dung về điều kiện hoạt động của cán bộ cách mạng giữa vùng bưng biền trong những năm kháng chiến. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn được đầu tư, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống người dân. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế luôn duy trì ở mức cao.

Đặc biệt, là xã biên giới, Bình Thành thường xuyên duy trì cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền các xã Tuol Sdey và Chantrea (huyện Chantrea, Vương quốc Campuchia), góp phần giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Trong dòng chảy phát triển, Bình Thành không còn là vùng căn cứ giữa bưng biền hoang vắng mà đã trở thành "địa chỉ đỏ" trên vùng đất biên cương Tây Ninh. Nơi đây tiếp tục gìn giữ, trao truyền những giá trị lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước cho các thế hệ người Việt Nam./.

Tây Ninh: Kịp thời khống chế vụ cháy rừng liền kề Khu di tích lịch sử cách mạng Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/1, đám cháy xuất phát tại khu vực rừng tràm phía sau Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành. Hai giờ sau đó, các lực lượng đã cơ bản khống chế được đám cháy.

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