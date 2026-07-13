Thỏa thuận Mỹ-Iran đổ vỡ, xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang

Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran nhanh chóng đối mặt thử thách khi các hoạt động quân sự tái diễn, làm gia tăng căng thẳng tại Eo biển Hormuz và phủ bóng lên triển vọng ổn định khu vực.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được kỳ vọng mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông nhưng đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi các hoạt động quân sự liên tiếp tái diễn. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành điểm nóng, kéo theo những tác động đối với an ninh hàng hải, thị trường năng lượng toàn cầu và triển vọng đối thoại giữa các bên.

Những diễn biến mới nhất cho thấy các cam kết ngoại giao vẫn đối mặt nhiều thách thức khi lợi ích chiến lược và cạnh tranh quyền lực tiếp tục chi phối cục diện khu vực./.