Tuổi trẻ Tuyên Quang tiếp nối Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi ở Lũng Cú

Sáng 13/7, tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khởi động chặng 3 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Mở đầu chương trình là lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Sau nghi thức chào cờ, ngọn đuốc của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được chuyển giao từ chặng 2 (tổ chức tại thành phố Huế) sang Chặng 3 tại Lũng Cú.

Ngọn đuốc sau đó được trao cho đại diện thanh niên dân tộc tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, tiếp nối hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao ngọn đuốc của Hành trình cho đồng chí Dương Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống, còn góp phần kết nối những trái tim yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích và khơi dậy trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt cho biết, việc tổ chức chương trình tại điểm cực Bắc của Tổ quốc giúp mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên thêm tự hào về truyền thống dân tộc, hiểu rõ hơn giá trị của chủ quyền quốc gia, từ đó chuyển hóa tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện và hội nhập quốc tế.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương và đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Là Bí thư Chi đoàn thôn Nhù Sang, anh Vàng Mí Xỉ (dân tộc Mông, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ, được tham gia lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú là niềm tự hào đối với một người con sinh ra và lớn lên nơi địa đầu Tổ quốc.

Anh Vàng Mí Xỉ mong ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động tại Cột cờ Lũng Cú, cùng chung tay phát huy giá trị của quê hương và lan tỏa tinh thần yêu nước.

Em Ma Thị Tuyết (dân tộc Lô Lô, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ, đây là lần đầu được tham gia lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Với em khoảnh khắc đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng nơi địa đầu Tổ quốc mang lại niềm tự hào đặc biệt và tiếp thêm động lực để phấn đấu trong học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ chào cờ Chặng 3 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị đồng hành trao 28 suất quà tặng thương, bệnh binh và gia đình chính sách; trao 23 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lũng Cú.

Ban tổ chức đã trao tặng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" trị giá 108 triệu đồng; hỗ trợ 5 mô hình sinh kế với tổng cộng 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi; trao các công trình sân chơi thanh thiếu nhi cho học sinh vùng cao.

Ngoài lễ khởi động, các đại biểu còn tham gia chuỗi hoạt động trong Hành trình như thăm, tặng quà cựu chiến binh, thăm mô hình phát triển kinh tế tại Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải và giao lưu với thanh niên địa phương.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là hoạt động thường niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy tinh thần cống hiến trong thanh niên. Việc tổ chức chặng 3 tại Lũng Cú góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới trong thế hệ trẻ./.

Huế: Hơn 2.000 thanh niên tham gia khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Hành trình sẽ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.