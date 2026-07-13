Cà Mau: Hoàn thành trên 1.000 căn nhà cho người khó khăn trước Quốc khánh

Tỉnh Cà Mau đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng các nguồn lực từ cộng đồng quyết tâm hoàn thành xây dựng và bàn giao trên 1.000 căn nhà cho các đối tượng gặp khó khăn trước dịp Quốc khánh 2/9, tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Theo kế hoạch, Cà Mau hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.069 căn nhà, bảo đảm đạt tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng), với tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 80 tỷ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thống kê của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 2/7, việc triển khai xây dựng nhà ở đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã khởi công xây mới trên 170 căn, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2026.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau khảo sát tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Trương Văn Ngoãn ở ấp Vĩnh Điền, xã Đông Hải. (Ảnh: TTXVN phát)

Các căn còn lại phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2/9.Ở tuổi ngoài 60, bà Hồ Thị Soi (phường Lý Văn Lâm) vẫn ngày ngày mưu sinh bằng việc bán rau, bán cá dạo để trang trải cuộc sống.

Nhiều năm qua, cả gia đình bà sống trong căn nhà tạm bợ. Nỗi lo thường trực nhà dột khi trời mưa luôn là nỗi trăn trở của cả gia đình. Biết hoàn cảnh của bà Soi, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Lý Văn Lâm đã hỗ trợ gia đình bà xây dựng căn nhà Đại đoàn kết. Ngày dọn vào nhà mới, niềm hạnh phúc khi được an cư hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng vất vả mưu sinh.

Bà Soi nói giờ gia đình bà đã yên tâm về chỗ ở, cả gia đình sẽ lo làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Tương tự, anh Lê Văn Rựa, thuộc đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ở ấp Vĩnh Phú, xã Phước Long. Anh Rựa được Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vận động của địa phương, gia đình góp thêm kinh phí cùng sự hỗ trợ của người thân để xây dựng căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao nhà, các thành viên trong gia đình anh Lê Văn Rựa ai nấy đều xúc động. Anh Rựa chia sẻ, gia đình anh dù rất cố gắng nhưng chưa đủ điều kiện để xây dựng nhà. Nay được Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Phước Long cùng bà con hỗ trợ tiền, ngày công lao động xây dựng căn nhà kiên cố, gia đình anh rất xúc động, sẽ tiếp tục cố gắng lao động sản xuất, để vượt qua khó khăn, có cuộc sống tốt hơn.

Kế hoạch hỗ trợ xây dựng trên 1.000 căn nhà cho hộ nghèo trong năm 2026 của tỉnh Cà Mau đang được triển khai tại tất cả các xã, phường với tinh thần khẩn trương.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau gặp gỡ trao đổi với gia đình bà Lý Thị Kinh, ấp Rạch Rắn, xã Long Điền về tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết cũng như tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của gia thực hiện mô hình sản xuất vươn lên thoát nghèo. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Trạch cho biết xã được phân bổ 38 căn trong đợt 1, gồm 6 căn cho hộ nghèo và 32 căn cho hộ cận nghèo.

Với phương châm hoàn thành sớm để các hộ khó khăn có mái ấm kiên cố chống chịu trong mùa mưa bão, xã An Trạch đang xây dựng 19 căn đạt tiến độ từ 20-50%, 7 căn đạt từ 50-80%; 9 căn dự kiến khởi công trong thời gian từ ngày 13-18/7.

Trong quá trình xây dựng, mặc dù vẫn còn một số khó khăn như giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng, diễn biến bất lợi của thời tiết phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, nhưng xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành các căn nhà trong tháng 8/2026.

Xã Hồ Thị Kỷ được phân bổ xây dựng 13 căn nhà, mục tiêu phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8. Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Xã Hồ Thị Kỷ thông tin theo quy định, mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 36m², đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng," gồm “nền cứng, khung-tường cứng và mái cứng.”

Để bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thực hiện, cấp ủy, Ủy ban Nhân dân xã tăng cường giám sát thi công, huy động cộng đồng hỗ trợ ngày công lao động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau chia sẻ xây dựng và bàn giao nhà cho các đối tượng gặp khó khăn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Do đó, các xã, phường cần quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận động nguồn lực từ cộng đồng để đẩy nhanh tiến độ. Các địa phương chủ động rà soát kỹ điều kiện thực tế của từng hộ được hỗ trợ để tạo thuận lợi trong quá trình xây dựng.

Các sở, ngành phải thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Nhìn chung các địa phương đã chủ động thành lập tổ công tác, phân công cán bộ phụ trách từng hộ gia đình để theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, có sự phối hợp các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức và địa phương.

Trong quá trình thực hiện, địa phương đã tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, đặc biệt là sự hỗ trợ ngày công lao động nhằm giảm chi phí xây dựng, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh./.

Khẩn trương xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học Chính phủ yêu cầu 10 tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công đồng loạt chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào ngày 15/7/2026.

​