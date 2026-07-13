Hé lộ "vũ khí bí mật" của Trung Quốc và Bồ Đào Nha trước đêm chung kết DIFF 2026

Sau hơn một tháng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng bằng những màn trình diễn mãn nhãn, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group sẽ khép lại bằng cuộc đối đầu được mong chờ nhất giữa Trung Quốc và Bồ Đào Nha.

Một bên đến từ cái nôi khai sinh pháo hoa với ba lần góp mặt ở chung kết DIFF, một bên mang theo hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu - tất cả hứa hẹn tạo nên màn tranh tài đỉnh cao để tìm ra nhà vô địch DIFF 2026.

Đội Trung Quốc tạo hình cây cầu Đà Nẵng

Chia sẻ trước thời khắc quan trọng, ông Liang Weiming, đội trưởng đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd từ Trung Quốc cho biết đây là lần thứ ba đội góp mặt ở vòng chung kết DIFF. Điều đó mang lại lợi thế về kinh nghiệm, nhưng cũng đồng nghĩa với kỳ vọng lớn hơn từ khán giả.

Ngay sau khi giành quyền vào chung kết, đội đã bắt tay xây dựng một kịch bản hoàn toàn mới dựa trên các chủng loại pháo hoa do Ban tổ chức cung cấp. "Dù đã nhiều lần vào chung kết nhưng mỗi màn trình diễn là một tác phẩm hoàn toàn mới, được thiết kế và thực hiện từ đầu. Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện được phong cách riêng của đội Trung Quốc thông qua thiết kế công phu và phần trình diễn mượt mà, giàu cảm xúc," ông Liang Weiming chia sẻ.

Theo ông, điểm nhấn của màn trình diễn năm nay sẽ là hệ thống hiệu ứng được thiết kế với nhiều tầng lớp và chuyển cảnh liên tục, tạo nên những hình ảnh giàu chiều sâu trên bầu trời. Đội kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một "bữa tiệc thị giác" hoàn toàn khác biệt so với vòng loại.

Một trong những hình ảnh đặc biệt sẽ xuất hiện trong tiết mục là biểu tượng cây cầu - hình ảnh gắn liền với Đà Nẵng, đồng thời tượng trưng cho sự kết nối giữa các nền văn hóa, đúng với tinh thần của đêm chung kết.

Đội Trung Quốc gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước đêm chung kết. (Nguồn: Vietnam+)

Đặc biệt, đội Trung Quốc sẽ kết hợp nhiều thể loại âm nhạc, trong đó có những bài hát Việt Nam. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ giúp màn trình diễn trở nên gần gũi hơn với khán giả, đồng thời kể câu chuyện về Đà Nẵng bằng âm thanh, ánh sáng và sắc màu.

"Chúng tôi luôn trân trọng từng cơ hội được biểu diễn tại DIFF và mong muốn thông qua màn trình diễn của mình góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - một thành phố hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, có cảnh quan đẹp và lễ hội pháo hoa đẳng cấp," đội trưởng Liang Weiming nói.

Bồ Đào Nha mang "Bản giao hưởng của sự hòa hợp" đến chung kết

Ở phía đối diện, đội Macedos Pirotecnia bước vào đêm chung kết với nhiều kỳ vọng sau khi giành danh hiệu Đội thi sáng tạo nhất tại DIFF 2025 ngay trong lần đầu tham dự.

Đội trưởng Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo cho biết, việc tiếp tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng của DIFF 2026 là một cột mốc rất đặc biệt đối với cả đội.

Dù chỉ có một tuần chuẩn bị cho đêm chung kết, ông Fernando cho rằng áp lực lớn nhất không nằm ở quỹ thời gian, mà ở việc phải thể hiện xứng đáng với uy tín của một thương hiệu pháo hoa có lịch sử hơn một thế kỷ.

"Chúng tôi thường xuyên tham gia các lễ hội pháo hoa trên khắp thế giới. Kinh nghiệm ấy giúp chúng tôi hiểu khán giả ở nhiều nền văn hóa khác nhau và biết cách tạo nên một màn trình diễn không chỉ đẹp mắt mà còn chạm tới cảm xúc," ông nói.

Đội Bồ Đào Nha chuẩn bị kỹ càng những "vũ khí bí mật" sẵn sàng cho màn tranh tài quyết định. (Nguồn: Vietnam+)

Trong đêm chung kết, đội Bồ Đào Nha sẽ mang đến tiết mục "United Horizon - The Symphony of Convergence" (Chân trời kết nối - Bản giao hưởng của sự hòa hợp), sử dụng pháo hoa, âm nhạc và hiệu ứng thị giác để kể câu chuyện về sự kết nối giữa con người với con người, giữa những nền văn hóa khác nhau.

"Trong những phút cùng hướng mắt lên bầu trời Đà Nẵng, hàng chục nghìn khán giả bên sông Hàn và hàng triệu người theo dõi qua các nền tảng số sẽ cùng chia sẻ một khoảnh khắc cảm xúc. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của pháo hoa - kết nối con người vượt qua mọi khoảng cách," ông Fernando chia sẻ.

Thông qua màn trình diễn, đội Bồ Đào Nha cũng muốn gửi gắm thông điệp về một thế giới nơi những khác biệt văn hóa không tạo nên khoảng cách mà trở thành nền tảng để cùng phát triển trong hòa bình. Trước đối thủ đến từ quốc gia được xem là cái nôi của nghệ thuật pháo hoa, đại diện Macedos Pirotecnia cho biết họ cảm thấy vinh dự khi được tranh tài trong đêm chung kết.

"Mỗi đội thi đều mang một bản sắc riêng, mỗi nhà thiết kế đều có cách kể câu chuyện của mình bằng pháo hoa. Chính những khác biệt ấy sẽ tạo nên sức hấp dẫn của đêm chung kết," ông khẳng định.

Một bên là đại diện đến từ cái nôi của pháo hoa phương Đông, sở hữu kinh nghiệm ba lần góp mặt ở chung kết DIFF và lựa chọn kể câu chuyện về Đà Nẵng bằng những hiệu ứng giàu biểu tượng. Một bên là thương hiệu pháo hoa châu Âu hơn một thế kỷ tuổi, chinh phục khán giả bằng khả năng kết nối cảm xúc thông qua sự hòa quyện giữa âm nhạc và ánh sáng.

Đêm 11/7, chiếc cúp vô địch DIFF 2026 sẽ chỉ thuộc về một đội. Nhưng với khán giả, cuộc hội ngộ giữa hai trường phái pháo hoa hàng đầu thế giới đã đủ để biến đêm chung kết thành màn trình diễn được mong chờ nhất mùa lễ hội.

Trên bầu trời sông Hàn, những loạt pháo cuối cùng của DIFF 2026 sẽ không chỉ quyết định ngôi vương, mà còn khép lại một mùa hè rực rỡ bằng thông điệp về kết nối, sáng tạo và khát vọng vươn xa của Đà Nẵng.

Đội Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng Đội Bồ Đào Nha khiến khán giả không thể rời mắt với những hiệu ứng pháo hoa độc đáo, từ những dòng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun cùng hàng loạt hiệu ứng.