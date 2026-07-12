Cần Thơ: Mưa dông kèm lốc xoáy khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái

Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, chính quyền địa phương, Công an xã và các lực lượng khác đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh.

Ghi nhận từ cơ quan chức năng, cơn mưa dông kèm lốc xoáy đã quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/7, khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó có nhiều căn bị tốc mái hoàn toàn) và 2 căn nhà khác bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ngoài ra, trận lốc cũng làm ngã đổ một số trụ điện trên địa bàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vĩnh Thạnh đã nhanh chóng phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Với tinh thần ứng phó khẩn cấp, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân địa phương triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa dông kèm nguy cơ lốc xoáy, chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Để chủ động bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, bà con cần chú ý thực hiện các biện pháp sau: thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết từ các kênh thông tin chính thống để nắm bắt kịp thời diễn biến mưa bão, lốc xoáy tại địa phương; kiểm tra, gia cố nhà cửa, đặc biệt là phần mái, hệ thống cửa và các biển hiệu quảng cáo để hạn chế tối đa nguy cơ tốc mái, sập đổ khi có gió lớn; tuyệt đối không trú ẩn dưới các gốc cây cổ thụ, cột điện, hoặc các công trình đang trong quá trình xây dựng khi xảy ra mưa dông.

Ngoài ra, khi có mưa dông, cần ngắt nguồn điện các thiết bị không cần thiết; tránh tiếp xúc với các thiết bị điện tử và giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện hạ thế, cột điện có nguy cơ ngã đổ; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tại cộng đồng, ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế như người già, trẻ nhỏ di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn trước khi thiên tai xảy ra./.

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