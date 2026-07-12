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Trung Quốc căng mình phòng chống bão Bavi

Trung Quốc tiến hành phân bổ 70.000 vật tư cứu trợ gồm giường gấp, khăn mền, chăn hè, nệm và dụng cụ khẩn cấp gia đình để hỗ trợ cho tình huống di dời, cứu trợ thiên tai cho những người bị ảnh hưởng.

Công Tuyên
Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 12/7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống Lụt bão và Hạn hán phối hợp với Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn liên ngành cùng Cục Khí tượng, Bộ Thủy lợi, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Giao thông Vận tải nhằm phân tích xu hướng diễn biến của bão Bavi cũng như tình hình mưa lớn, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống bão và lũ lụt tại những khu vực trọng điểm.

Cuộc họp được tiến hành trong bối cảnh bão Bavi liên tiếp đổ bộ thành phố Ngọc Hoàn (Yuhuan) và thành phố Nhạc Thanh (Yueqing) thuộc tỉnh Chiết Giang (Zhejiang).

Dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Lượng mưa tại một số nơi có thể đạt mức cực đoan.

Trước đó, mưa rất lớn đã trút xuống một số khu vực thuộc vùng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc và vùng Đông Bắc. Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra tại các tỉnh An Huy, Giang Tô, Giang Tây và Sơn Đông.

Cũng trong ngày 12/7, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt tại tỉnh Sơn Đông; điều chỉnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt và bão tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Bắc Kinh, Thiên Tân và Quảng Tây; đồng thời cử thêm 3 đoàn công tác đến Hà Bắc, Liêu Ninh và Cát Lâm để hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt tại các địa phương này.

Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ Thiên tai Quốc gia và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp kết hợp với Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc tiến hành phân bổ 70.000 vật tư cứu trợ thiên tai trung ương cho các tỉnh Chiết Giang, Thiên Tân và An Huy, bao gồm giường gấp, khăn mền, chăn hè, nệm và bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình để hỗ trợ đầy đủ cho tình huống khẩn cấp, di dời và cứu trợ thiên tai cho những người bị ảnh hưởng.

Căn cứ “Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp Quốc gia về Cứu trợ Thiên tai” và mức độ thiệt hại do thiên tai tại tỉnh Chiết Giang và Quảng Tây, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc phân bổ 100 triệu Nhân dân tệ (NDT, khoảng 14,7 triệu USD) cho mỗi tỉnh từ nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khẩn cấp sau bão.

Khoản kinh phí chủ yếu được dành cho việc khôi phục và tái thiết khẩn cấp các cơ sở hạ tầng bị hư hại như đường sá và công trình thủy lợi, cũng như các cơ sở dịch vụ công cộng như trường học và bệnh viện tại những khu vực bị ảnh hưởng nhằm sớm khôi phục hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trước đó, Quảng Tây cũng đã được rót 100 triệu NDT từ ngân sách trung ương hôm 6/7 cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bão Bavi #thiên tai #ứng phó #Trung Quốc #cứu trợ #lũ lụt Trung Quốc
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