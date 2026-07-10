Ngày 9/7, tại thành phố Ngân Xuyên (Yinchuan), Khu tự trị Ninh Hạ (Ningxia), Tây Bắc Trung Quốc, đã diễn ra hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc.

Hội thảo thu hút hơn 120 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, bao gồm lãnh đạo, đại diện các đảng phái chính trị các nước, các nhà ngoại giao tại Trung Quốc, các học giả từ các tổ chức nghiên cứu và đại diện các cơ quan truyền thông khu vực và quốc tế.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Ninh Hạ, hội thảo có chủ đề "Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và thế giới", tập trung thảo luận về "Con đường hiện đại hóa: Những bài học từ lý luận và thực tiễn xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc."



Phát biểu tại hội thảo, ông Lưu Hải Tinh - Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - cho rằng xóa đói giảm nghèo là thách thức chung của các quốc gia trên con đường hiện đại hóa.

Hiện Trung Quốc đã giải quyết dứt điểm vấn đề nghèo cùng cực – một thành tựu mang tính lịch sử; đồng thời xây dựng thành công lộ trình và lý luận về xóa đói giảm nghèo mang đặc sắc Trung Quốc.



Có thể thấy thành công của Trung Quốc trong công tác xóa đói giảm nghèo đã tiếp thêm động lực và niềm tin cho các nước đang phát triển trong nỗ lực thoát nghèo, đồng thời mở ra hướng đi mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo toàn cầu.



Tại hội thảo, nhiều chuyên gia có chung nhận định rằng Trung Quốc đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận là xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Theo giới chuyên gia, kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy nghèo đói không phải là vấn đề tất yếu, đồng thời mang lại những bài học và kinh nghiệm thực tiễn quý báu phục vụ quá trình hiện đại hóa phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.



Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra 3 phiên đối thoại và thảo thuận chuyên đề về kinh nghiệm giảm nghèo tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Đây cũng là dịp để giới chuyên gia, các học giả từ các khu vực và thế giới cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về xóa đói, giảm nghèo./.

Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy đô thị hóa Bắc Kinh theo đuổi cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, tập trung vào phát triển đô thị chất lượng cao, thúc đẩy tăng trưởng và cải tạo đô thị như một đòn bẩy để xây dựng các thành phố hiện đại.