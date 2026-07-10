Triều Tiên khẳng định sự cần thiết của việc hiện đại hóa quân đội

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 9/7, Triều Tiên đã tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ nhất của Quân ủy Trung ương khóa IX.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Jong Un khẳng định quân đội Triều Tiên phải luôn giữ vai trò nòng cốt và tiên phong không chỉ trong chỉ trong sự nghiệp bảo vệ chủ nghĩa xã hội mà còn trong công cuộc phát triển toàn diện của đất nước.

Ông nhấn mạnh yêu cầu đưa Quân đội Nhân dân Triều Tiên phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực tác chiến.



Hội nghị đã thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các hệ thống tác chiến; tăng cường tiềm lực hạt nhân cả về quy mô lẫn chất lượng; đồng thời thúc đẩy kế hoạch chuẩn hóa, chuyên môn hóa và hiện đại hóa các căn cứ quân sự theo định hướng lâu dài.

Hội nghị cũng xác định phương hướng và các giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác huấn luyện, cũng như đẩy mạnh cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục quân sự.



Bên cạnh đó, hội nghị cũng xác định phương hướng hoạt động và các nhiệm vụ cụ thể của Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các căn cứ Hải quân hiện đại, nâng cấp công nghệ để mở rộng năng lực của các nhà máy đóng tàu ở mọi cấp, phù hợp với quá trình chuyển đổi mang tính bước ngoặt về vị thế và vai trò của lực lượng hải quân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi toàn quân tiếp tục chứng minh tinh thần trung thành, ý chí chiến đấu và lập nên những thành tích lớn hơn nữa, tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt của quân đội trong sự nghiệp bảo vệ chủ nghĩa xã hội và xây dựng đất nước./.

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