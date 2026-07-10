Nhật Bản, New Zealand tăng cường hợp tác an ninh

Nhật Bản và New Zealand ngày 10/7 đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương và phối hợp với các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.



Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc hội đàm tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp New Zealand Winston Peters khẳng định hai nước chia sẻ các giá trị chung với tư cách là "đối tác hợp tác chiến lược," đồng thời bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trước thềm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới.



Hai bên cũng tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác, trong đó có lĩnh vực an ninh, sau khi ký thỏa thuận tạo điều kiện trao đổi vật tư và hỗ trợ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng hai nước vào năm ngoái, cũng như sau khi thỏa thuận bảo mật thông tin chính thức có hiệu lực trong năm nay.



Ngoài ra, hai nước nhất trí thúc đẩy phối hợp với các đối tác cùng chí hướng, trong đó có nhóm Đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - gồm Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các hoạt động của Trung Quốc, vấn đề Triều Tiên và tình hình Trung Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự.



Cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng Nhật Bản và New Zealand diễn ra trong bối cảnh trước đó vài ngày, Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm ra Thái Bình Dương, gây lo ngại cho các nước trong khu vực./.

Tàu chiến Nhật Bản lần đầu cập cảng New Zealand sau hơn 50 năm Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác, không chỉ với New Zealand mà còn với nhiều quốc đảo Thái Bình Dương với mục tiêu chung là tạo dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

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