Tàu chiến Nhật Bản lần đầu cập cảng New Zealand sau hơn 50 năm

Ngày 12/8, hai tàu khu trục của Nhật Bản đã cập cảng thủ đô Wellington của New Zealand, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm tàu chiến Nhật Bản có mặt tại đây.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang nỗ lực tăng cường quan hệ chiến lược ở khu vực Nam Thái Bình Dương.

Được sự hộ tống của tàu HMNZS Canterbury của Hải quân New Zealand, hai tàu khu trục JS Ise và JS Suzunami, với hơn 500 thủy thủ đoàn, đã đi vào cảng Wellington.

Trước đó, các tàu này đã đến Sydney (Australia) để tham gia cuộc diễn tập với Australia, New Zealand và các quốc gia khác.

Ông Makoto Osawa, Đại sứ Nhật Bản tại New Zealand, cho biết lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác, không chỉ với New Zealand và Australia mà còn với nhiều quốc đảo Thái Bình Dương với mục tiêu chung là tạo dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo Hải quân New Zealand, lần cuối cùng một tàu hải quân Nhật Bản cập cảng Wellington là vào năm 1973./.

