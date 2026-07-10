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Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B

Trường Chinh-10B là tên lửa đẩy thương mại sử dụng nhiên liệu lỏng và có khả năng tái sử dụng. Tên lửa cao khoảng 63m, đường kính 5m, lực đẩy khi cất cánh khoảng 890 tấn.

Thùy Liên
Tên lửa đẩy Trường Chinh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tên lửa đẩy Trường Chinh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 10/7, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B (Long March-10B) từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại Hải Nam, tỉnh Hải Nam thuộc miền Nam nước này; đồng thời lần đầu tiên thu hồi có kiểm soát thành công tầng đẩy thứ nhất của một tên lửa.

Trong chuyến bay đầu tiên, tên lửa đẩy Trường Chinh-10B đã đưa tải trọng vào đúng quỹ đạo dự kiến. Sau khi tách khỏi tầng hai, tầng đẩy thứ nhất quay trở lại và được thu hồi thành công thông qua hệ thống thu dạng lưới. Theo đó, cả nhiệm vụ phóng tên lửa đẩy và thu hồi tầng đẩy thứ nhất đều diễn ra thành công.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện thành công việc thu hồi có kiểm soát tầng đẩy thứ nhất của tên lửa đẩy, tạo nên bước đột phá quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng của nước này.

Trường Chinh-10B là tên lửa đẩy thương mại sử dụng nhiên liệu lỏng và có khả năng tái sử dụng. Tên lửa cao khoảng 63m, đường kính 5m, lực đẩy khi cất cánh khoảng 890 tấn và khối lượng cất cánh khoảng 760 tấn.

Với cấu hình tái sử dụng, Trường Chinh-10B có khả năng đưa tối đa 16 tấn lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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