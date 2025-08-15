Trung Quốc thử nghiệm thành công hỏa lực tĩnh trên tên lửa đẩy Trường Chinh-10

Tên lửa đẩy Trường Chinh-10 của Trung Quốc - phương tiện phóng có người lái thế hệ mới - đã hoàn tất thành công lần thử nghiệm hỏa lực tĩnh đầu tiên vào ngày 15/8.



Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc thông báo vụ thử nghiệm trên được thực hiện từ Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh đảo Hải Nam, phía Nam nước này.



Vụ phóng thử nghiệm nằm trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm thực hiện một loạt sứ mệnh không gian đầy tham vọng vào năm nay, bao gồm một sứ mệnh lấy mẫu vật mới, sự ra mắt của một loạt tàu vũ trụ, tên lửa và vệ tinh mới, giúp tăng cường hơn nữa năng lực thám hiểm không gian sâu và đặt nền tảng vững chắc cho các dịch vụ không gian thương mại tốt hơn./.

