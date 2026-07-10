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Thông điệp mới về quan hệ chiến lược Trung Quốc-Triều Tiên

Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá tình hình quốc tế hiện nay đang biến động và đan xen phức tạp, vì vậy Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần duy trì bản lĩnh chiến lược, tăng cường niềm tin chiến lược...

Thanh Phương
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10/7 đã phát đi thông điệp mới về quan hệ với Triều Tiên, cho rằng hai bên cần bảo đảm quan hệ song phương luôn đóng vai trò tích cực trong việc củng cố sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa ở mỗi nước.

Quan điểm trên được Chủ tịch Trung Quốc đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Ông Pak Thae Song hiện là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên.

Ông đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày nhân lễ kỷ niệm 65 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc đánh giá tình hình quốc tế hiện nay đang biến động và đan xen phức tạp, vì vậy Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần duy trì bản lĩnh chiến lược, tăng cường niềm tin chiến lược và đẩy nhanh triển khai các nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trước đó.

Theo ông Tập Cận Bình, quan hệ giữa hai đảng cầm quyền và hai quốc gia cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng bắt kịp yêu cầu của thời đại.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa Trung Quốc và Triều Tiên ký ngày 11/7/1961 đặt nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hiệp ước quy định hai bên sẽ hỗ trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác nếu một bên bị tấn công vũ trang.

Về phần mình, Thủ tướng Pak Thae Song cho rằng việc kỷ niệm hiệp ước cho thấy tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc đã vượt qua thử thách của tình hình quốc tế biến động và có ý nghĩa chiến lược to lớn.

Ông khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng đưa quan hệ hữu nghị và đoàn kết song phương lên tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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