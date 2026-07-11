Nhật Bản thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng

Ngày 11/7, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng RV-X tại tỉnh Akita, miền Đông Bắc nước này.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong nỗ lực phát triển công nghệ giúp giảm chi phí cho các hoạt động phóng vệ tinh trong tương lai.



Trong cuộc thử nghiệm tại cơ sở của JAXA ở thành phố Noshiro, tên lửa RV-X đã cất cánh và đạt độ cao tối đa khoảng 11 m, di chuyển theo phương ngang khoảng 16 m và đáp xuống thành công sau chuyến bay kéo dài khoảng 40 giây.



JAXA cho biết kết quả thu được từ thử nghiệm lần này sẽ được sử dụng để phục vụ thiết kế phương tiện phóng tái sử dụng Callisto, dự án do Nhật Bản hợp tác phát triển cùng Pháp và Đức.

Callisto được trang bị cùng loại động cơ với RV-X và dự kiến sẽ tiến hành bay thử trước tháng 4/2027, với mục tiêu thực hiện màn hạ cánh từ độ cao lớn hơn so với thử nghiệm lần này.



Theo JAXA, RV-X có chiều dài khoảng 7,3 m, đường kính khoảng 1,8 m và được trang bị bốn chân hạ cánh. Công nghệ tên lửa tái sử dụng được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí phóng và tăng tần suất đưa vệ tinh lên quỹ đạo.



Hiện tên lửa H3 - phương tiện phóng chủ lực của Nhật Bản - vẫn là loại sử dụng một lần. Vì vậy, Tokyo đang thúc đẩy nghiên cứu công nghệ tái sử dụng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực không gian./.

Nhật Bản phóng thành công tên lửa chỉ sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên Tên lửa H3 số 6 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền Tây Nam Nhật Bản vào lúc 9h55 theo giờ địa phương, muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu do yếu tố thời tiết.

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