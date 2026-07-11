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Triều Tiên tăng cường kỷ luật, xử lý quan chức sai phạm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, lạm dụng quyền lực, quan liêu và suy thoái trong đội ngũ công chức, quân nhân.

Phương Oanh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì Hội nghị mở rộng lần thứ nhất của Quân ủy Trung ương khóa IX tại Bình Nhưỡng ngày 9/7/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì Hội nghị mở rộng lần thứ nhất của Quân ủy Trung ương khóa IX tại Bình Nhưỡng ngày 9/7/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/7 đưa tin Đảng Lao động Triều Tiên, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp chung tại Bình Nhưỡng nhằm đánh giá các vụ việc vi phạm kỷ luật, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giám sát trong hệ thống chính trị và quân đội.

Cuộc họp diễn ra ngày 10/7 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Đảng Lao động, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao thuộc Đảng, chính phủ, quân đội, cơ quan tư pháp và các cơ quan kiểm tra, kỷ luật.

Theo KCNA, các đại biểu đã thảo luận về vụ việc liên quan đến ông Pak Hui Chol, cựu Phó Cục trưởng phụ trách công tác tổ chức của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên bị cáo buộc có những sai phạm liên quan đến tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

KCNA cho biết Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên đã tiến hành điều tra vụ việc từ cuối tháng 6.

Sau đó, Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã quyết định bãi nhiệm ông Pak Hui Chol khỏi các vị trí và chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp để xử lý.

Theo thông tin được công bố, cơ quan tư pháp Triều Tiên kết luận các hành vi sai phạm của ông Pak Hui Chol và những người liên quan đã được xác định trong quá trình điều tra.

Các cáo buộc bao gồm lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ, trục lợi cá nhân và vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng vụ việc cho thấy sự cần thiết phải tăng cường kiểm tra, giám sát và giáo dục cán bộ.

Ông đồng thời yêu cầu ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, lạm dụng quyền lực, quan liêu và suy thoái trong đội ngũ công chức, quân nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kim Jong Un #Đảng Lao động Triều Tiên Triều Tiên
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