Nhiều nước ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại

Ngày 12/7, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia và 10 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) tại La Haye (Hà Lan) đưa ra cách đây 10 năm về Biển Đông.

Trong tuyên bố chung, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố chung khẳng định phán quyết của PCA cách đây 10 năm là "dấu mốc quan trọng" và có giá trị ràng buộc pháp lý.

Các nước cũng tái khẳng định "phản đối mọi hành động gây mất ổn định hoặc đơn phương, bao gồm sử dụng vũ lực hay ép buộc, đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực".

Ngày 12/7/2016, PCA ra phán quyết về vụ kiện của Philippines liên quan đến các hoạt động và yêu sách ở Biển Đông.

Phán quyết ủng hộ lập luận của Philippines cho rằng các hành động của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ phán quyết này./.

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.

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