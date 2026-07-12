CEO SK hynix cảnh báo khủng hoảng chip vào năm 2027

Ngay trong ngày đầu tiên "gã khổng lồ" chip Hàn Quốc SK hynix chính thức chào sàn Nasdaq (Mỹ) với đợt IPO lịch sử, Giám đốc điều hành (CEO) Kwak Noh-jung đã đưa ra lời cảnh báo đáng chú ý: Ngành chip toàn cầu có thể đối mặt đợt khủng hoảng nguồn cung tồi tệ nhất lịch sử vào năm 2027.

Theo ông Kwak, nhu cầu của khách hàng đang tăng với tốc độ chóng mặt trong khi năng lực sản xuất có giới hạn. Dù SK hynix đang nỗ lực mở rộng công suất, nhu cầu về chip nhớ được dự báo sẽ tiếp tục vượt xa khả năng sản xuất của hãng cho đến tận sau năm 2030.

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh SK hynix vừa củng cố vị thế dẫn đầu trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI), chủ yếu nhờ lợi thế sản xuất chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) cung cấp cho nhà sản xuất chip Nvidia.

Để giải quyết bài toán nguồn cung, ngoài các cơ sở sản xuất chủ chốt trong nước, SK hynix đang đánh giá các địa điểm ở nước ngoài. Mỹ, Nhật Bản và Đông Nam Á đang trong tầm ngắm của SK hynix để mở rộng nhà máy chế tạo tấm silicon (wafer) trong tương lai.

Hiện hãng đang đầu tư 4 tỷ USD xây dựng cơ sở đóng gói chip tại bang Indiana (Mỹ), bên cạnh khoản chi 10 tỷ USD để phát triển một công ty cung cấp giải pháp AI tại đây với mục tiêu tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Ở quy mô vĩ mô, SK hynix và Samsung Electronics đều cam kết rót mỗi bên 400.000 tỷ won (266 tỷ USD) vào kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc nhằm tăng gấp đôi công suất chip nhớ trong 5 năm tới. Dù vậy, một số nhà đầu tư lo ngại việc đầu tư quá đà có thể đặt các công ty vào vòng nguy hiểm nếu chu kỳ suy thoái xảy ra.

Thực tế, thị trường gần đây rộ lên đồn đoán chu kỳ đầu tư AI đang tiệm cận điểm bão hòa sau thông tin Apple muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Trung Quốc, hay Meta có ý định bán lại công suất điện toán AI dư thừa. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn kiên định với kịch bản thiếu hụt.

Tháng trước, CEO Nvidia Jensen Huang dự báo tình trạng khan hiếm bộ nhớ AI sẽ kéo dài vài năm. Đồng quan điểm, ngân hàng UBS tin rằng thế giới sẽ thiếu hụt chip DRAM cho đến ít nhất quý 2 năm 2028.

Ngân hàng Bank of America cũng ước tính chi tiêu của các "ông lớn" điện toán đám mây toàn cầu sẽ đạt 1.150 tỷ USD vào năm tới, dựa trên động lực là khối lượng công việc tồn đọng trên đám mây rất lớn, lợi nhuận từ đầu tư AI đang cải thiện và nhu cầu đối với các ứng dụng AI chuyên sâu về điện toán ngày càng tăng./.

Xuất khẩu chip của Hàn Quốc sang Trung Quốc phục hồi nhờ nhu cầu AI Theo số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 3/6, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 110,4 tỷ USD.

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