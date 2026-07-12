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Trung Quốc, Nga kết thúc tập trận hải quân chung

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực của Trung Quốc và Nga trong các hoạt động cùng trinh sát và cảnh báo sớm, đồng thời phối hợp chỉ huy và tấn công hỏa lực trong môi trường điện từ phức tạp.

Hải Yến
Tàu tuần dương mang tên lửa Varyag của Nga neo đậu tại một cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo ngày 5-7, để tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2026". (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tàu tuần dương mang tên lửa Varyag của Nga neo đậu tại một cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo ngày 5-7, để tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2026". (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn tin địa bàn cho biết Trung Quốc và Nga đã kết thúc giai đoạn huấn luyện trên biển của cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Joint Sea-2026” sau khi hoàn thành các cuộc diễn tập liên quan đến cứu hộ tàu ngầm, tấn công trên biển, phòng không và chống tên lửa.

Báo Quân giải phóng của Trung Quốc đưa tin các cuộc diễn tập chung giữa hai nước làm sâu sắc thêm sự tin cậy lẫn nhau, nâng cao khả năng tác chiến chung và củng cố hợp tác hữu nghị truyền thống.

Trong giai đoạn tập trận trên biển, hai bên đã tiến hành huấn luyện linh hoạt và phối hợp cao mà không có kịch bản định sẵn. Các chỉ huy tiền tuyến đưa ra quyết định tại chỗ về cơ động đội hình và phân bổ hỏa lực dựa trên tình hình chiến trường, điều kiện thủy văn và khí tượng.

Các cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực của hai bên trong các hoạt động cùng trinh sát và cảnh báo sớm, đồng thời phối hợp chỉ huy và tấn công hỏa lực trong môi trường điện từ phức tạp.

Theo kế hoạch, sau cuộc tập trận, một số lực lượng từ hai phía sẽ tiến đến vùng biển ở Thái Bình Dương để tiến hành tuần tra hàng hải chung. Hai bên cũng sẽ tiếp tục mở rộng chiều sâu và phạm vi huấn luyện chung trên cơ sở cởi mở, minh bạch và tin cậy lẫn nhau.

Kể từ năm 2012, “Joint Sea” đã trở thành nền tảng quan trọng cho hợp tác hải quân giữa Trung Quốc và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #Nga #tập trận #hải quân #Joint Sea #đối tác Trung Quốc
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