Trung Quốc, Nga, Mông Cổ lần đầu tiên tập trận phòng thủ biên giới chung

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc, Nga và Mông Cổ đã tổ chức cuộc tập trận phòng thủ biên giới chung vào ngày 8-9/9, tại khu vực biên giới giáp ranh giữa 3 nước.

Cuộc tập trận, mang tên "Hợp tác Phòng thủ Biên giới 2025," tập trung vào tăng cường phối hợp chống khủng bố và phá hoại, nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các mối đe dọa an ninh biên giới, đồng thời củng cố lòng tin chiến lược giữa ba bên.

Trong khuôn khổ hoạt động, một sở chỉ huy chung được thiết lập tại Trung Quốc, thực hiện các nội dung gồm lập kế hoạch tác chiến, trinh sát và phối hợp tấn công, qua đó thử nghiệm mô hình hợp tác phòng thủ biên giới mới.

Sau đó, lực lượng vũ trang 3 nước cũng đã trao đổi quan điểm về công tác quản lý và kiểm soát biên giới./.

