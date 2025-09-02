Trung Quốc, Nga và Mông Cổ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Sáng 2/9 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh đã tổ chức cuộc gặp lần thứ bảy giữa nguyên thủ ba nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết trong những năm gần đây, hợp tác ba bên Trung Quốc, Nga và Mông Cổ đã phát triển ổn định và đạt được những thành quả thiết thực.

Lộ trình hợp tác ba bên trung hạn đã được triển khai thuận lợi, thương mại giữa ba nước tăng trưởng ổn định, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, giao lưu nhân văn tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu.

Là những nước láng giềng hữu nghị "núi liền núi, sông liền sông," Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và Mông Cổ để duy trì mục tiêu hợp tác ban đầu, loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài, cùng thúc đẩy phát triển hợp tác ba bên chất lượng cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra ba đề xuất thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga-Mông Cổ, bao gồm tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau, đi sâu hợp tác cùng có lợi, hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)…

Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga, Trung Quốc và Mông Cổ là những nước láng giềng hữu nghị với truyền thống hợp tác lâu đời. Việc tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau là rất quan trọng và sẽ giúp củng cố nền tảng của quan hệ ba bên.

Nga sẵn sàng hợp tác chiến lược bình đẳng, cùng có lợi và hướng tới tương lai với Trung Quốc và Mông Cổ, để hợp tác ba bên có thể bổ sung và củng cố hợp tác song phương.

Ba nước cần kết nối chiến lược phát triển mật thiết, tăng cường kết nối, mở rộng quy mô thương mại và đầu tư, đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác và trao đổi trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, kinh tế số, giáo dục, bảo vệ môi trường và du lịch. Điều này sẽ hỗ trợ sự phát triển kinh tế của nhau, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và tăng cường giao lưu nhân dân.

Trong khi đó, Tổng thống Khurelsukh nhấn mạnh Trung Quốc và Nga là những nước láng giềng quan trọng của Mông Cổ.

Mông Cổ cam kết tăng cường quan hệ song phương, mở rộng hợp tác ba bên, thúc đẩy xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Mông Cổ-Nga, tăng cường giao lưu nhân văn, mang lại lợi ích cho nhân dân ba nước, thúc đẩy khu vực phát triển thịnh vượng./.

