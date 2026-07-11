Nhật Bản hủy nhiều chuyến bay do bão Bavi

Ngày 11/7, bão Bavi đã quét qua tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, gây mưa to và gió lớn khiến một số người bị thương và nhiều chuyến bay bị hủy bỏ.



Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Bavi đã gây gió mạnh với tốc độ lên tới 144 km/giờ khi đi qua đảo Miyako (tỉnh Okinawa), nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ít nhất 5 người đã bị thương do gió thổi mạnh và sóng cao. Hơn 18.000 hộ gia đình và cơ sở trên khắp Okinawa cũng đã bị mất điện. Các hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ Okinawa cũng như vùng Amami thuộc tỉnh Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản, ảnh hưởng đến hơn 26.000 hành khách.



Bão Bavi đang áp sát khu vực phía Bắc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), làm bật gốc cây cối và khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện. Ở Đài Loan, hầu hết các doanh nghiệp đã đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp do mưa to và gió lớn tấn công khu vực này.

Hơn 14.000 người đã phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 170.000 hộ gia đình bị mất điện do bão Bavi.



Bão Bavi dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực quanh thành phố Ôn Châu (Wenzhou), đô thị gần 10 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), miền Đông Trung Quốc. Chính quyền Ôn Châu cho biết tính đến cuối ngày 10/7, tổng cộng 887.801 người đã phải đi sơ tán.

Dự báo, bão Bavi sẽ gây mưa đặc biệt lớn cho khu vực tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến (Fujian). Hình ảnh trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy người dân tại các địa phương này đã nỗ lực gia cố nhà cửa và cửa hàng để phòng tránh thiệt hại do bão.

Ngoài ra, những trận mưa lớn cũng đã trút xuống khu vực phía Bắc Trung Quốc, khiến hơn 100.000 người phải sơ tán.



Tại Philippines, số người chết do sạt lở đất và các sự cố khác do mưa lớn gây ra đã tăng lên 18 người, hầu hết ở đảo Mindanao.

Gần 11.000 người ở Philippines đã phải sơ tán và hàng chục cảng biển vẫn đóng cửa, với 313 tàu, thuyền đang phải trú ẩn./.

Siêu bão BAVI giảm cường độ và hướng về phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc) Bão BAVI di chuyển về phía Trung Quốc, không đi vào Biển Đông, nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. ​ ​