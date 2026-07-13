Sóng lớn cuốn 3 người khi tắm biển ở Quảng Ngãi, 2 nạn nhân tử vong

Sáng 13/7, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 người tử vong và 1 bé trai vẫn đang mất tích.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 ngày 12/7, bà Bùi Thị Tr (67 tuổi), Lê Thị Ch (60 tuổi) và cháu trai Võ Văn Thành N (5 tuổi, cháu ngoại bà Ch), cùng trú tại tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, đã bị sóng lớn cuốn ra xa bờ trong lúc tắm tại bãi biển thuộc khu vực bờ kè Thạch By 2.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân đã khẩn trương triển khai tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 18 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Tr và bà Ch.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang phối hợp với người dân mở rộng phạm vi, tích cực tìm kiếm cháu N.

Vụ việc đau lòng trên tiếp tục là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ mất an toàn khi tắm biển, đặc biệt tại các khu vực có sóng lớn, dòng chảy xa bờ nguy hiểm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần tuyệt đối tuân thủ các biển cảnh báo, lựa chọn khu vực bãi tắm an toàn và có lực lượng cứu hộ túc trực để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng, chống đuối nước đối với trẻ em Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát điểm nguy cơ, tăng cường cảnh báo, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, siết trách nhiệm quản lý dịp Hè sau vụ 5 học sinh tử vong tại Lâm Đồng.