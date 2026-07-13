Xã hội

Hà Nội: Cháy nhà ở kết hợp sản xuất tại xã Tây Phương

Khu vực xảy ra cháy xảy ra tại Tây Phương (Hà Nội) là nhà ở kết hợp sản xuất có diện tích 500m2, gồm 2 hạng mục: khu vực ở xây dựng 180m2; khu vực còn lại dùng để sản xuất có diện tích khoảng 220m2.

Hùng Mạnh
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 6 giờ sáng 13/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà xưởng, địa chỉ số 7, số 9 xóm thôn Phú Hòa, xã Tây Phương (Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Tây Phương và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp sản xuất có diện tích 500m2, gồm 2 hạng mục: Khu vực ở xây dựng 180m2, cao 2 tầng (tầng 1 để sản xuất, tầng 2 để ở); khu vực còn lại dùng để sản xuất có diện tích khoảng 220m2.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy nhà #Lực lượng cứu họa #Dập tắt đám cháy #Nguyên nhân vụ cháy TP. Hà Nội
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