Hoàn thành dự án nhà ở xã hội Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hai dự án nhà ở xã hội tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở tại Ninh Bình, sớm đưa các căn hộ vào sử dụng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại các ô đất CT01, CT02 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai có tổng mức đầu tư hơn 284 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 1,2 ha, gồm 2 tòa nhà cao 10 tầng với 432 căn hộ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Dự án được khởi công vào tháng 8/2025 tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành xây tường từ tầng 1 đến tầng 10 đối với cả 2 tòa nhà. Tại tòa CT01 đang thi công cán nền, xây trát bậc cầu thang, đóng lướt trát trong, ngoài các tầng; lắp đặt hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, điều hòa, thông gió.

Tòa CT02, đang thi công đường ống cứu hỏa, trát trong tầng, xây dựng thang bộ; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống ống luồn dây điện, máng cáp; hệ thống thông gió, hút khói; hệ thống ống cấp nước chữa cháy các tầng…

Ông Phạm Văn Hải, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng nhà ở xã hội khu vực Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mỗi ngày đơn vị huy động hơn 100 lao động/tòa cùng trang thiết bị, máy móc triển khai đồng thời nhiều hạng mục để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Quá trình xây dựng được tổ chức giám sát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng kỹ, mỹ thuật công trình. Hiện dự án thi công đạt khoảng 70% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thành bàn giao dự án trong tháng 10/2026.

Dự án nhà ở xã hội Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 tòa nhà cao 10 tầng với 432 căn hộ. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại ô đất OCT-01 theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ, công nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 1 tòa nhà 10 tầng với 216 căn hộ và các hạng mục phụ trợ đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh cảnh quan…).

Hiện nay, công trình đã hoàn thành xây tường. Các công việc: trát hoàn thiện, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy cũng đang được triển khai đồng thời.

Theo ông Nguyễn Khắc Dung, Cán bộ phụ trách thi công nhà ở xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục; phấn đấu đến tháng 12/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, năm 2025, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các ô đất CT01, CT02 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai được bố trí 82 tỷ đồng và đã giải ngân 100%, kế hoạch vốn năm 2026 là 100 tỷ đồng.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất OCT-01 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ, công nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, toàn bộ 41 tỷ đồng vốn năm 2025 cũng đã được giải ngân, kế hoạch vốn năm 2026 là 50 tỷ đồng.

Quá trình triển khai hai dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tại dự án nhà ở xã hội khu vực Bệnh viện Bạch Mai, một số hạng mục phát sinh liên quan đến hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan chức năng và việc bổ sung trạm biến áp cấp điện, chủ đầu tư phải điều chỉnh tổng mức đầu tư. Dự án nhà ở xã hội khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn gần 200 m² mặt bằng chưa được bàn giao do vướng tài sản trên đất.

Theo ông Nguyễn Viết Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, với vai trò là chủ đầu tư hai dự án, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đang tăng cường phối hợp với các đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều chỉnh hạng mục phòng cháy, chữa cháy, bổ sung trạm biến áp… đồng thời, đôn đốc nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng công trình theo đúng cam kết.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở tại Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động; trong đó, Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh, với đội ngũ khoảng 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh, với hơn 400 y, bác sỹ được điều động về làm việc. Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường.

Hiện nay, phần lớn cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế của hai bệnh viện phải di chuyển quãng đường dài từ nơi ở đến nơi làm việc mỗi ngày. Điều này không chỉ làm tăng chi phí, thời gian đi lại mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa dự án nhà ở xã hội tại khu vực hai bệnh viện vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở, giúp đội ngũ y tế và người lao động có thu nhập thấp; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội của tỉnh Ninh Bình trong năm 2026./.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động vận hành nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong khu vực.

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