Hoa hồi Việt Nam: Từ "báu vật" đại ngàn đến kim ngạch triệu đô

Thuộc nhóm gia vị có giá trị kinh tế cao và kén chọn điều kiện sinh trưởng bậc nhất, hoa hồi đang khẳng định vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế, mang về nguồn thu đáng kể từ xuất khẩu.

Thuộc nhóm gia vị có giá trị kinh tế cao và kén chọn điều kiện sinh trưởng bậc nhất, hoa hồi đang khẳng định vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế, mang về nguồn thu đáng kể từ xuất khẩu.

Sở hữu đặc tính thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù, Việt Nam trở thành nước đứng thứ hai về sản lượng trồng hồi trên toàn thế giới với 22.000 tấn mỗi năm từ các vùng trồng với tổng diện tích 55.000ha.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 5.769 tấn hoa hồi, thu về hơn 22,8 triệu USD.

Bên cạnh thị trường châu Á, xuất khẩu sang châu Âu vươn lên như điểm sáng tăng trưởng. Nhu cầu từ các thị trường có tiêu chuẩn cao như Hà Lan và Đức đã giúp lượng xuất khẩu sang khu vực này tăng hơn 56%, cho thấy tiềm năng mở rộng tại các thị trường giá trị cao.

Không chỉ là gia vị, hoa hồi còn là nguyên liệu của nhiều ngành như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và hương liệu. \

Cùng với sự chuyển dịch sang sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, hoa hồi được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao giá trị xuất khẩu, góp phần khẳng định vị thế của ngành gia vị Việt Nam trên thị trường toàn cầu./.